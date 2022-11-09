К каким странным законам вам нужно быть готовым, если вы захотите посетить самый северный город в мире

К каким странным законам вам нужно быть готовым, если вы захотите посетить самый северный город в миреРечь идёт о Лонгйире
Знали ли вы, что в мире существует один город, где нельзя умирать или заводить кошек? Это Лонгйир, и в количество его жителей составляет чуть более 2 тысяч человек.
На архипелаге Шпицберген находится город Лонгйир. Он считается самым северным городом в мире и был основан в 1906 году.
Сейчас население Лонгйира составляет 2040 человек. Жители этого города занимаются такими видами деятельности, как наука, туризм, добыча угля. Дома здесь окрашены в яркие цвета, а передвигаются все в основном на снегоходах. Используют и автомобили, но только для поездок по городу. За городом пересаживаются люди на катера или снегоходы.
Ещё в этом городе очень часто встречаются белые медведи. Поэтому и существует правило, согласно которому местные жители без оружия из дома не выходят. Даже в местных учебных заведениях обучают искусству стрельбы из оружия, обращению с ним.
Также в Лонгйире есть очень странные запреты. Большинство из них были введены из-за очень холодного климата в городе. Поскольку на этой территории встречается вечная мерзлота (это температура грунта даже в тёплое время года остаётся ниже 0 градусов по Цельсию), тела умерших людей здесь просто не разлагаются. Однако хоронить урны с прахом всё-таки в этом городе можно.
Так как здесь нет специальной медицинской аппаратуры для родов, как и роддома, то беременных женщин, которые собираются рожать, отправляют на материковую часть Норвегии. Так же поступают с людьми, которые сильно болеют.
Кроме того, кошек в Лонгйир привозить с собой нельзя. Так же, как и держать их дома.