К каким странным законам вам нужно быть готовым, если вы захотите посетить самый северный город в мире

Ещё в этом городе очень часто встречаются белые медведи. Поэтому и существует правило, согласно которому местные жители без оружия из дома не выходят. Даже в местных учебных заведениях обучают искусству стрельбы из оружия, обращению с ним.

Также в Лонгйире есть очень странные запреты. Большинство из них были введены из-за очень холодного климата в городе. Поскольку на этой территории встречается вечная мерзлота (это температура грунта даже в тёплое время года остаётся ниже 0 градусов по Цельсию), тела умерших людей здесь просто не разлагаются. Однако хоронить урны с прахом всё-таки в этом городе можно.

Так как здесь нет специальной медицинской аппаратуры для родов, как и роддома, то беременных женщин, которые собираются рожать, отправляют на материковую часть Норвегии. Так же поступают с людьми, которые сильно болеют.

Кроме того, кошек в Лонгйир привозить с собой нельзя. Так же, как и держать их дома.