Качество воздуха в жилых домах оказалось хуже, чем в офисах

Качество воздуха в жилых домах оказалось хуже, чем в офисахЭто обнаружили специалисты из Техасской школы общественного здравоохранения A&M
Учёные из Техасской школы общественного здравоохранения A&M совместно с коллегами из Хьюстонской методистской больницы и Ланкастерского университета в Англии проанализировали качество воздуха в одном из офисов и в домах сотрудников, работающих в этом офисе. Проводилось исследование в период с мая по июль 2019 года (измерение показателей в офисном помещении) и с июня по сентябрь 2020 года (показатели измерялись в жилых домах). Результаты этого исследования были опубликованы в издании Atmosphere.
Команда исследователей выяснила, что количество мелких твёрдых частиц (PM2,5) в домах работников было значительно больше, чем в офисе. Выше была и концентрация летучих органических соединений (ЛОС), но опасности для здоровья это не представляло. Также при работе из дома сотрудники чаще, чем во время работы в офисе, сталкивались с сухостью, зудом, слезотечением, заложенностью носа, жаловались на сухую или раздражённую кожу.
Авторы также подчёркивают, что никто из испытуемых не курил и не работал с опасными для здоровья материалами. Кроме того, все участники жили в частных домах с кондиционером.