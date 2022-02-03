Качество воздуха в жилых домах оказалось хуже, чем в офисах

Команда исследователей выяснила, что количество мелких твёрдых частиц (PM2,5) в домах работников было значительно больше, чем в офисе. Выше была и концентрация летучих органических соединений (ЛОС), но опасности для здоровья это не представляло. Также при работе из дома сотрудники чаще, чем во время работы в офисе, сталкивались с сухостью, зудом, слезотечением, заложенностью носа, жаловались на сухую или раздражённую кожу.

Авторы также подчёркивают, что никто из испытуемых не курил и не работал с опасными для здоровья материалами. Кроме того, все участники жили в частных домах с кондиционером.