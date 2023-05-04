Как 3D-принтер поможет в быту: шесть способов

Как 3D-принтер поможет в быту: шесть способовВот что полезного вы можете напечатать
С каждым годом 3D-принтеры становятся всё технологичнее и доступнее. И изготавливать при помощи этого принтера можно и бытовые предметы.
Пользователь портала iXBT.com перечислил шесть видов предметов, которые вы можете напечатать на 3D-принтере и использовать в повседневной жизни.
Аксессуары для техники. При помощи 3D-принтера вы можете напечатать подставку или чехол для ноутбука, смартфона или другой техники.
Предметы интерьера. Это может быть мыльница, органайзер для рабочего стола и пр. В Интернете вы можете найти множество идей на эту тему.
Бытовые принадлежности. Напечатайте вешалки, ручки, шестерёнки, гайки или подставки.
Подарки и сувениры. Причём в этом случае подарок станет действительно оригинальным. Зависит всё только от вашего воображения.
Игрушки. И не только для ребёнка, но и для взрослых. Ведь многие любят собирать коллекционные модельки.
Вещи для авто и мото. Благодаря 3D-принтеру вы сможете напечатать различные логотипы, колпачки, держатель для смартфона и пр.