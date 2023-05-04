Как 3D-принтер поможет в быту: шесть способов

Пользователь портала iXBT.com перечислил шесть видов предметов, которые вы можете напечатать на 3D-принтере и использовать в повседневной жизни.

Аксессуары для техники. При помощи 3D-принтера вы можете напечатать подставку или чехол для ноутбука, смартфона или другой техники.

Предметы интерьера. Это может быть мыльница, органайзер для рабочего стола и пр. В Интернете вы можете найти множество идей на эту тему.

Бытовые принадлежности. Напечатайте вешалки, ручки, шестерёнки, гайки или подставки.