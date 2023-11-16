Как бактерии помогают кошкам общаться друг с другом

Конни Рохас, научный сотрудник, вместе с профессором Джонатаном Эйзеном в Департаменте эволюции и экологии Калифорнийского университета в Дэвисе и Центре генома провела анализ секретов анальных желез домашних кошек. Участвовали в исследовании 23 домашние кошки.

В целом в секрете доминировали пять родов бактерий (Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus). При этом микробный состав сильно различался у разных кошек. Так, у пожилых кошек обычно микробиом был не такой, как у молодых.

В химических веществах, вырабатываемых анальными железами, учёные обнаружили сотни органических соединений. Генетический анализ показал, что за выработку этих соединений могут отвечать бактерии, живущие в анальной железе.