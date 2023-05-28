Как бы выглядели русалки, если бы они существовали: ответ учёного

Но проблема может заключаться в человеческом туловище. Оно не приспособлено к тому, чтобы долгое время находиться под водой.

Ещё один важный аспект - это дыхание. Если русалке нужно будет выплыть на поверхность, чтобы сделать вдох, то им понадобится другие органы дыхания, а не рот и нос. К примеру, у крокодила ноздри расположены выше, чем у человека, благодаря чему ему легче дышать, находясь на поверхности воды.

Если бы русалки вели только водную жизнь, им нужны бы были жабры или же у них развился в процессе эволюции какой-то другой способ снабжения организма кислородом.

При погружении человека-дайвера в воду его лёгкие уменьшаются в два раза каждые 10 метров от давления. А у кашалотов есть особая грудная клетка, которая защищает от этого. Кроме того, в их крови и мышцах намного больше миоглобина. У русалок точно было бы что-то подобное.

Скорее всего, в процессе эволюции руки русалок из человеческих превратились бы в ласты. Если, конечно, не было бы эволюционной причины, по которой им нужны были бы именно руки: например, для быстрого сбора пищи.

В целом от человека и морских существ русалкам могло бы достаться худшее. Поэтому они могли бы также иметь человеческие ноги и голову рыбы. И даже в этом случае им пришлось бы иметь много жира, чтобы зимой находиться в океане.