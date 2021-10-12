Как цвет продукта заставляет людей его покупать

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Как цвет продукта заставляет людей его покупатьЭтими уловками пользуются маркетологи
Пользовательница vc.ru Анастасия Бабченко рассказала о влиянии цвета предметов на эмоциональное состояние человека.
Известно, что цвет оказывает влияние на вегетативную систему человека. Каждый цвет способен вызвать у нас ассоциации, при этом на его восприятие влияет как эмоциональное состояние, так и другие характеристики: к примеру, пол, возраст, религия, жизненный опыт. Интересно, что от цвета зависит и наше ощущение времени: кажется, что сайт, дизайн которого выполнен в холодных оттенках, грузится медленнее.
Специалисты-маркетологи применяют все эти знания при разработке продукта, стратегии его продвижения. Автор перечислила девять цветов и отметила, что каждый из них значит для покупателя.
- Красный. Побуждает к действию, заставляет покупать быстро. Также его применяют для стимулирования аппетита в кафе и ресторанах. Примеры компаний: YouTube, Coca-Cola, Lego, Netflix.
- Оранжевый. Как и предыдущий цвет, стимулирует к действию и больше ориентирован на эмоциональных и импульсивных людей. Может предупреждать об опасности. При этом бренд с оранжевым логотипом воспринимается как доброжелательный, уверенный, весёлый. Примеры компаний: Fanta, Nickelodeon, Timberland.
- Жёлтый. Символ радости, оптимизма, молодости. Всегда обращает на себя внимание. Также воспринимается как демонстрация уверенности. Примеры компаний: Ikea, McDonald’s, Chupa Chups.
- Зелёный. Представляет экологически чистые продукты. Также он вызывает доверие у покупателей и ассоциируется с богатством. Примеры компаний: Animal Planet, Tic Tac, Starbucks Coffee.
- Синий. Этот цвет вызывает доверие к компании. Бренд предстаёт надёжным, готовым к коммуникации. Примеры компаний: Intel, Samsung, Nokia.
- Фиолетовый. Ассоциируется с величием и таинственностью. Также подчёркивает творческую составляющую компании. Примеры компаний: FedEx, Hallmark, Yahoo!
- Чёрный. Товар или логотип бренда этого цвета выглядит дорогим, роскошным, авторитетным. Примеры компаний: Disney, Adidas, Honda.
- Белый. Применяется для представления товара как изысканного, "чистого". Ассоциируется с минимализмом. Примеры компаний: Jeep, Nike, Chanel.
- Коричневый. Подчёркивает престижность, роскошность продукта. Обычно применяется для оформления кофеен. Примеры компаний: M&M's, Hershey’s, SK Builders.