Как цвет продукта заставляет людей его покупать

Известно, что цвет оказывает влияние на вегетативную систему человека. Каждый цвет способен вызвать у нас ассоциации, при этом на его восприятие влияет как эмоциональное состояние, так и другие характеристики: к примеру, пол, возраст, религия, жизненный опыт. Интересно, что от цвета зависит и наше ощущение времени: кажется, что сайт, дизайн которого выполнен в холодных оттенках, грузится медленнее.

Специалисты-маркетологи применяют все эти знания при разработке продукта, стратегии его продвижения. Автор перечислила девять цветов и отметила, что каждый из них значит для покупателя.

Красный. Побуждает к действию, заставляет покупать быстро. Также его применяют для стимулирования аппетита в кафе и ресторанах. Примеры компаний: YouTube, Coca-Cola, Lego, Netflix.

Оранжевый. Как и предыдущий цвет, стимулирует к действию и больше ориентирован на эмоциональных и импульсивных людей. Может предупреждать об опасности. При этом бренд с оранжевым логотипом воспринимается как доброжелательный, уверенный, весёлый. Примеры компаний: Fanta, Nickelodeon, Timberland.

Жёлтый. Символ радости, оптимизма, молодости. Всегда обращает на себя внимание. Также воспринимается как демонстрация уверенности. Примеры компаний: Ikea, McDonald’s, Chupa Chups.