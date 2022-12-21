Как дети и взрослые воспринимают злодеев: есть ли разница

Как дети и взрослые воспринимают злодеев: есть ли разницаПочему-то нам всем очень нравятся злодеи
Многим людям нравятся отрицательные персонажи в книгах и фильмах. Отчасти это связано с тем, что мы думаем, что такие герои должны обладать также неким искупительным качеством. Но есть ли разница между восприятием злодеев детьми и взрослыми?
Фото: TV Over Mind
В ходе нового исследования Мичиганского университета выяснилось, что и взрослые, и дети чаще отмечают, что злодеи на самом деле в глубине души хорошие. А вот о том, что положительные персонажи на самом деле имеют отрицательные качества, участники говорили реже.
Другими словами, люди уверены, что существует несоответствие между поведением злодея и его истинным я. Причём этот разрыв больше характерен для злодеев, чем для героев.
В этом исследовании приняли участие 434 ребёнка (их возраст составлял от 4 до 12 лет) и 277 взрослых. Эксперты хотели узнать, как люди понимают антисоциальные действия, которые совершают злоумышленники. Для этого сосредоточились учёные на рассуждениях о знакомых участников и о персонажах мультфильмов.
В ходе первого исследования оказалось, что дети оценивали действия и эмоции злодеев как негативные. Второе и третье исследования продемонстрировали, что взрослые и дети чаще характеризовали истинную сущность злодеев как негативную. В то же время учёные обнаружили, что злодеи у людей чаще, чем герои, обладали истинным я, которое отличалось от их поведения.
И взрослые, и дети верили, что Урсула на самом деле в глубине души добрая, несмотря на её плохие поступки.
Опубликованы все результаты исследования были в издании Cognition.