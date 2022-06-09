Как должны располагаться антенны роутера: объясняет эксперт

Как должны располагаться антенны роутера: объясняет экспертВозможно, вы об этом даже не задумывались
Вообще антенны у роутеров бывают разные. Пользователь iXBT.com рассказал об особенностях антенн именно у бытовых роутеров. Обычно подобные антенны состоят из пружины, которая находится в пластиковом штыре. Пример такой антенны вы можете увидеть ниже.
Сигнал же в таких антеннах распространяется особым образом. Если антенна направлена вверх (находится вертикально), то сигнал будет распространяться горизонтально, и наоборот. В зависимости от наклона антенны будет меняться и область, которую затрагивает сигнал.
К примеру, при наклоне в 45 градусов Wi-Fi-сигнал может стать слабым в дальних комнатах квартиры и усилиться у соседей снизу и сверху. То есть такой вариант подойдёт, если вы живёте в частном двухэтажном доме. А вот если у вас квартира, то обе антенны должны быть направленны вверх.
Кроме того, автор статьи отметил, что на силу сигнала влияют и другие факторы. Например, выбранная частота. Для квартиры лучше всего брать роутер с поддержкой диапазона в 5 ГГц. Правда, перед этим нужно убедиться, что ваши устройства способны работать в рамках этого диапазона. Также нужно помнить, что в этом случае дальность приёма сигнала будет хуже.