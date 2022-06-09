Как должны располагаться антенны роутера: объясняет эксперт

Сигнал же в таких антеннах распространяется особым образом. Если антенна направлена вверх (находится вертикально), то сигнал будет распространяться горизонтально, и наоборот. В зависимости от наклона антенны будет меняться и область, которую затрагивает сигнал.

К примеру, при наклоне в 45 градусов Wi-Fi-сигнал может стать слабым в дальних комнатах квартиры и усилиться у соседей снизу и сверху. То есть такой вариант подойдёт, если вы живёте в частном двухэтажном доме. А вот если у вас квартира, то обе антенны должны быть направленны вверх.