Как эффективно работать и при этом не уставать

Наука и технологии
Вчера в 23:45
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Как эффективно работать и при этом не уставатьСообщает шведское издание Svenska Dagbladet
Работать без перенапряжения и сильной усталости возможно. Для этого существуют несколько полезных методов. О них рассказал эксперт по тренировкам для мозга.
Как отмечает Маттиас Риббинг, писатель и эксперт по тренировкам для мозга, есть пять простых способов работать эффективнее без перенапряжения.
- Составить список из одного пункта. Сразу после прихода на работу нужно записать на листочке в виде одного предложения самую важную вашу задачу на данный момент. Её можно повесить где-нибудь рядом с рабочим местом. Так вы постоянно будете к ней возвращаться и помнить, что точно необходимо сделать.
- Не спешить проверять почту. Перед этим необходимо убедиться, что та указанная важная рабочая задача сделана. Кроме того, сильнее всего, по словам эксперта, рассеивает наше внимание именно электронная почта.
- Отвечать на письма сразу же. В противном случае вы будете постоянно думать об этих письмах и таким образом «засорять» мозг. Можно даже выделить определённые часы в течение рабочего дня проверки почты и ответа на сообщения.
- Использовать «Метод помидора». Данный метод окажется эффективным для важных, сложных либо скучных задач. Необходимо установить таймер на 25 минут и в течение этого времени работать, не отвлекаясь при этом ни на что. После того как время истечёт, нужно сделать пятиминутный перерыв. Затем надо повторить всё описанное четыре раза и отдохнуть 15 минут.
- Мыслить образами и картинками. Нужно попытаться представить все дела в виде неких изображений. Это позволит мозгу перевести их из разряда абстрактных вещей во что-то конкретное.
Источник: ИноСМИ