Наука и технологии
Вчера в 23:45
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Как эффективно работать и при этом не уставать

Сообщает шведское издание Svenska Dagbladet
Работать без перенапряжения и сильной усталости возможно. Для этого существуют несколько полезных методов. О них рассказал эксперт по тренировкам для мозга.
Как эффективно работать и при этом не уставать

Как отмечает Маттиас Риббинг, писатель и эксперт по тренировкам для мозга, есть пять простых способов работать эффективнее без перенапряжения.

  1. Составить список из одного пункта. Сразу после прихода на работу нужно записать на листочке в виде одного предложения самую важную вашу задачу на данный момент. Её можно повесить где-нибудь рядом с рабочим местом. Так вы постоянно будете к ней возвращаться и помнить, что точно необходимо сделать.
  1. Не спешить проверять почту. Перед этим необходимо убедиться, что та указанная важная рабочая задача сделана. Кроме того, сильнее всего, по словам эксперта, рассеивает наше внимание именно электронная почта.
Как эффективно работать и при этом не уставать
  1. Отвечать на письма сразу же. В противном случае вы будете постоянно думать об этих письмах и таким образом «засорять» мозг. Можно даже выделить определённые часы в течение рабочего дня проверки почты и ответа на сообщения.
  1. Использовать «Метод помидора». Данный метод окажется эффективным для важных, сложных либо скучных задач. Необходимо установить таймер на 25 минут и в течение этого времени работать, не отвлекаясь при этом ни на что. После того как время истечёт, нужно сделать пятиминутный перерыв. Затем надо повторить всё описанное четыре раза и отдохнуть 15 минут.
  1. Мыслить образами и картинками. Нужно попытаться представить все дела в виде неких изображений. Это позволит мозгу перевести их из разряда абстрактных вещей во что-то конкретное.
Источник: ИноСМИ
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