Как ездить на велосипеде зимой без вреда для здоровья

Далее - о подготовке велосипеда. Если брать тот байк, который используется летом, то нужно обратить внимание на следующие детали: крылья, покрышки, тормоза, смазка, освещение.

Если говорить о зимних покрышках с шипами, то они могут быть полезны лишь при поездках по льду. В ином случае такие покрышки не нужны - хватит простых грунтовых с развитым протектором. Для того чтобы повысить сцепление, нужно прямо на улице снизить давление до немного выше минимально допустимого для покрышки (это значение указано на боку самой покрышки).

Что касается крыльев, то самыми эффективными и безопасными будут полноразмерные. Также тормоза зимой будут нормально работать при температуре до -20 градусов Цельсия.

Трансмиссия байка нуждается зимой в защите. Поэтому необходимо для этого использовать смазку, а если катания станут регулярными, то надо заменить смазочный материал на устойчивый к холоду во всех узлах велосипеда.

Кроме того, зимой необходимо освещение. Хотя бы потому, что темнеет рано. Если планируется постоянно ездить в городе, то необходима фара с чёткой свето-теневой границей. А ещё обязательно нужно использовать заднюю красную фару. Если же вы хотите выбираться на велосипеде только на природу, то понадобится яркая фара, причём с заливным светом. Полезным будет и налобный фонарь.

Помимо обычного велосипеда, можно использовать для поездок электровелосипед. Однако следует помнить о безопасности (нужно стараться не делать резких движений) и особенностях экипировки (полезно надевать ещё более тёплые вещи в качестве дополнительного слоя, а также взять перчатки и носки с электроподогревом).

Наконец, о здоровье. Сам автор не пользуется аксессуарами, которые закрывают нижнюю часть лица, так как на морозе они могут легко заиндеветь. Получается, что защищены долдны голова и шея (балаклава), глаза (очки или горнолыжная маска), губы (гигиеническая помада), лицо (крем Бепантен, Морозко - необходимо спросить в аптеке).

Нельзя забывать и о тёплых напитках. Можно взять чай или любой другой на выбор. Поэтому понадобится в поездке и термос.

Также пользователь предупреждает: если вдруг руки перестают слушаться на морозе, то нужно сразу же направиться в ближайший магазин. Там можно будет согреться и восстановить силы.