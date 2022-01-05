Как ездить на велосипеде зимой без вреда для здоровья

Как ездить на велосипеде зимой без вреда для здоровьяРассказал пользователь iXBT.com
О чём нужно помнить простому человеку, не спортсмену, если он собирается прокатиться на велосипеде зимой? О специальной одежде, аксессуарах, оснащении самого велосипеда. Это позволит сохранить здоровье и ездить на транспорте ещё долго.
Прежде всего, о пользе поездок на велосипеде в зимнее время. Они позволяют человеку: бороться с гиподинамией (малоподвижностью), держать себя в форме, укреплять иммунитет, улучшать навыки контраварийного вождения.
Также важно остановиться на экипировке велосипедиста. Необходимо подобрать нужную одежду. Она должна состоять из трёх слоёв: синтетическое термобельё, свитер из флиса, мембранная куртка (непродуваемая). Штаны также лучше всего иметь непродуваемые. Под шлем рекомендуется надеть балаклаву из флиса или шапку-подшлемник, тоже непродуваемую. Нельзя забывать про хорошие перчатки, носки, ботинки. Мембранные носки есть смысл надевать в слякоть, но вот в холода они не помогут. Наконец, на самом велосипеде педали зимой лучше заменить простые платформы: это будет безопаснее.
Далее - о подготовке велосипеда. Если брать тот байк, который используется летом, то нужно обратить внимание на следующие детали: крылья, покрышки, тормоза, смазка, освещение.
Если говорить о зимних покрышках с шипами, то они могут быть полезны лишь при поездках по льду. В ином случае такие покрышки не нужны - хватит простых грунтовых с развитым протектором. Для того чтобы повысить сцепление, нужно прямо на улице снизить давление до немного выше минимально допустимого для покрышки (это значение указано на боку самой покрышки).
Что касается крыльев, то самыми эффективными и безопасными будут полноразмерные. Также тормоза зимой будут нормально работать при температуре до -20 градусов Цельсия.
Трансмиссия байка нуждается зимой в защите. Поэтому необходимо для этого использовать смазку, а если катания станут регулярными, то надо заменить смазочный материал на устойчивый к холоду во всех узлах велосипеда.
Кроме того, зимой необходимо освещение. Хотя бы потому, что темнеет рано. Если планируется постоянно ездить в городе, то необходима фара с чёткой свето-теневой границей. А ещё обязательно нужно использовать заднюю красную фару. Если же вы хотите выбираться на велосипеде только на природу, то понадобится яркая фара, причём с заливным светом. Полезным будет и налобный фонарь.
Помимо обычного велосипеда, можно использовать для поездок электровелосипед. Однако следует помнить о безопасности (нужно стараться не делать резких движений) и особенностях экипировки (полезно надевать ещё более тёплые вещи в качестве дополнительного слоя, а также взять перчатки и носки с электроподогревом).
Наконец, о здоровье. Сам автор не пользуется аксессуарами, которые закрывают нижнюю часть лица, так как на морозе они могут легко заиндеветь. Получается, что защищены долдны голова и шея (балаклава), глаза (очки или горнолыжная маска), губы (гигиеническая помада), лицо (крем Бепантен, Морозко - необходимо спросить в аптеке).
Нельзя забывать и о тёплых напитках. Можно взять чай или любой другой на выбор. Поэтому понадобится в поездке и термос.
Также пользователь предупреждает: если вдруг руки перестают слушаться на морозе, то нужно сразу же направиться в ближайший магазин. Там можно будет согреться и восстановить силы.