Как интернет-мошенники обманывают людей в 2021 году - три новых способа

Всего автор выделил три направления действий злоумышленников.

Использование инфоповодов. Пример - создание лжересурса Альфа-Банка, с помощью которого клиенты могли якобы получить бесплатную пиццу. Для этого им необходимо было ввести контактные данные, номер карты, а также код из СМС.

Ещё один случай - с сайтом, который позволяет после регистрации (где вводятся Ф.И.О., дата рождения, данные карты, адрес) «воспользоваться» различными платными медицинскими услугами. Среди таких услуг - получение поддельного QR-кода, фейковых результатов ПЦР-тестов, возможности загрузить данные на «Госуслуги» и пр.

Мимикрия под известные бренды. В этом случае злоумышленники создают ресурс с опросом и розыгрышем от якобы какой-то известной компании: «Красное и белое», DNS, «Ашан» и пр. Чтобы получить приз, пользователю предлагается поделиться с друзьями информацией о выигрыше, а потом - перевести деньги.

Также в июне 2021 года хакерской атаке подверглась компания Wildberries. Мошенники открывали собственный магазин на этой платформе и наполняли его несуществующими товарами, а затем при оплате указывали данные карты, на которой не было денег. В итоге компания всё равно переводила им деньги от клиентов за покупку продуктов.