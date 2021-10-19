Как интернет-мошенники обманывают людей в 2021 году - три новых способа

Как интернет-мошенники обманывают людей в 2021 году - три новых способаНужно всегда проверять достоверность онлайн-ресурсов
Всего автор выделил три направления действий злоумышленников.
- Использование инфоповодов. Пример - создание лжересурса Альфа-Банка, с помощью которого клиенты могли якобы получить бесплатную пиццу. Для этого им необходимо было ввести контактные данные, номер карты, а также код из СМС.
Ещё один случай - с сайтом, который позволяет после регистрации (где вводятся Ф.И.О., дата рождения, данные карты, адрес) «воспользоваться» различными платными медицинскими услугами. Среди таких услуг - получение поддельного QR-кода, фейковых результатов ПЦР-тестов, возможности загрузить данные на «Госуслуги» и пр.
- Мимикрия под известные бренды. В этом случае злоумышленники создают ресурс с опросом и розыгрышем от якобы какой-то известной компании: «Красное и белое», DNS, «Ашан» и пр. Чтобы получить приз, пользователю предлагается поделиться с друзьями информацией о выигрыше, а потом - перевести деньги.
Также в июне 2021 года хакерской атаке подверглась компания Wildberries. Мошенники открывали собственный магазин на этой платформе и наполняли его несуществующими товарами, а затем при оплате указывали данные карты, на которой не было денег. В итоге компания всё равно переводила им деньги от клиентов за покупку продуктов.
- Фейковые инвестиции. В основном этот метод используют мошенники, чтобы создать сайты, связанные с нефтегазовой сферой. К примеру, был разработан ресурс, предлагающий жителям России инвестировать в газ. Или ещё были сайты с предложением заработка на оборонной промышленности РФ или участия в военных проектах.
В будущем, по мнению автора, станут популярными такие способы обмана, как шантаж компаний через публикацию множества негативных отзывов и безакцептное списание денежных средств с банковских карт. Второе возможно в том случае, если данные банковской карты появились в Сети, при этом производится данная операция без подтверждения.