Как искусственный интеллект меняет музыку: три способа

Как искусственный интеллект меняет музыку: три способаСмогут ли машины заменить живых музыкантов?
Сейчас благодаря системам искусственного интеллекта можно воссоздавать голоса умерших артистов. Но это только верхушка айсберга.
Вот три способа, при помощи которых искусственный интеллект действительно может в будущем заменить людей-музыкантов.
Создание композиции песни. Многие программы уже способны генерировать музыку по запросу. Одно из самых успешных подобных приложений - это Boomy. Оно позволяет немузыкантам создавать музыку, а потом публиковать то, что было сгенерировано ИИ, на Spotify ради заработка.
Сведение и мастеринг. Некоторые приложения на основе ИИ могут автоматически анализировать треки, балансировать в них уровни звука, убирать шум. Например, это Landr , Cryo Mix и Neutron от iZotope. За счёт них профессионалы также могут быстрее сводить песни, осуществлять их мастеринг.
Инструментальное и вокальное исполнение. За счёт алгоритмов «передачи тона» (к примеру, в приложении Mawf) музыканты теперь могут преобразовывать один звук в другой. Также при помощи Vocaloid можно создавать треки с реалистичным вокалом и возможностью замены голоса.