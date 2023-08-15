Как искусственный интеллект меняет музыку: три способа

Вот три способа, при помощи которых искусственный интеллект действительно может в будущем заменить людей-музыкантов.

Создание композиции песни. Многие программы уже способны генерировать музыку по запросу. Одно из самых успешных подобных приложений - это Boomy. Оно позволяет немузыкантам создавать музыку, а потом публиковать то, что было сгенерировано ИИ, на Spotify ради заработка.