Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерами

Сейчас с каждым днём кибератаки случаются всё чаще. Если говорить только о США, то там с ними сталкиваются тысячи компаний и миллионы людей. Помочь в решении проблемы может искусственный интеллект (ИИ), так как подобные системы отлично справляются с задачами вроде поиска закономерностей в больших объёмах данных.

Каким же образом ИИ способен помочь людям в сфере кибербезопасности? Существуют два основных способа. Первый - автоматизировать задачи, на которые вручную человек тратит много времени. Среди таких задач - автоматическое обнаружение неизвестных рабочих станций, серверов и другого оборудования и программного обеспечения в сети.