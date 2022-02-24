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Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерами

Объясняют на The Conversation
Сегодня технологии быстро развиваются. Системы искусственного интеллекта внедряются в различные сферы деятельности. Но как ИИ может помочь защититься от кибератак и хакеров? Об этом - в материале.
Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерами

Сейчас с каждым днём кибератаки случаются всё чаще. Если говорить только о США, то там с ними сталкиваются тысячи компаний и миллионы людей. Помочь в решении проблемы может искусственный интеллект (ИИ), так как подобные системы отлично справляются с задачами вроде поиска закономерностей в больших объёмах данных.

Каким же образом ИИ способен помочь людям в сфере кибербезопасности? Существуют два основных способа. Первый - автоматизировать задачи, на которые вручную человек тратит много времени. Среди таких задач - автоматическое обнаружение неизвестных рабочих станций, серверов и другого оборудования и программного обеспечения в сети.

Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерами

Второй способ - это обнаружение закономерностей в больших объёмах информации. К примеру, ключевые языковые шаблоны (кодовые слова, жаргон) хакеров, которые публикуют в даркнете угрозы.

Уже сейчас успешно применяется искусственный интеллект в таких компаниях, как FireEye, Microsoft, Google. Существует программа Microsoft Cyber ​​Signals, которая использует для анализа сигналов безопасности, национальных и хакерских групп.

В то же время, как и у любой технологии, у систем искусственного интеллекта есть недостатки. К примеру, они могут быть использованы и самими хакерами для создания новых вариантов кибератак.

Источник: The Conversation
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