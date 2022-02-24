Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерами

Как искусственный интеллект может помочь людям в борьбе с хакерамиОбъясняют на The Conversation
Сейчас с каждым днём кибератаки случаются всё чаще. Если говорить только о США, то там с ними сталкиваются тысячи компаний и миллионы людей. Помочь в решении проблемы может искусственный интеллект (ИИ), так как подобные системы отлично справляются с задачами вроде поиска закономерностей в больших объёмах данных.
Каким же образом ИИ способен помочь людям в сфере кибербезопасности? Существуют два основных способа. Первый - автоматизировать задачи, на которые вручную человек тратит много времени. Среди таких задач - автоматическое обнаружение неизвестных рабочих станций, серверов и другого оборудования и программного обеспечения в сети.
Второй способ - это обнаружение закономерностей в больших объёмах информации. К примеру, ключевые языковые шаблоны (кодовые слова, жаргон) хакеров, которые публикуют в даркнете угрозы.
Уже сейчас успешно применяется искусственный интеллект в таких компаниях, как FireEye, Microsoft, Google. Существует программа Microsoft Cyber Signals, которая использует для анализа сигналов безопасности, национальных и хакерских групп.
В то же время, как и у любой технологии, у систем искусственного интеллекта есть недостатки. К примеру, они могут быть использованы и самими хакерами для создания новых вариантов кибератак.