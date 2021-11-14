Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климата

Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климатаРассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
Каким образом можно улучшить ситуацию с углекислым газом и изменением климата? По мнению автора статьи, этого можно добиться при внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различное оборудование.
Например, если установить ИИ в здания, то он позволит регулировать освещение, вентиляцию. Система автоматически будет снижать их яркость/скорость, если они не будут использоваться. То же самое касается лифтов.
В электромобилях с нулевым уровнем выбросов также будут установлены системы ИИ. Это позволит сделать машины безопаснее для окружающей среды и эффективнее.
Помимо этого, нейросети способны предсказывать, где наводнения или штормы нанесут серьёзный ущерб домам. ИИ может анализировать и определять места на планете, где незаконно вырубаются леса, вылавливается рыба, идёт охота на зверей и т.п.
В целом подобные технологии повысят шансы на спасение Земли.