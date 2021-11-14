Наука и технологии
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Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климата

Рассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
В 2019 году, согласно отчёту Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), уровень углекислого газа в атмосфере оказался выше, чем когда-либо ранее. Единственный вариант, который поможет решить эту проблему, - снизить выбросы некоторых газов. Помощь в этом способны оказать новые технологии.
Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климата

Каким образом можно улучшить ситуацию с углекислым газом и изменением климата? По мнению автора статьи, этого можно добиться при внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различное оборудование.

Например, если установить ИИ в здания, то он позволит регулировать освещение, вентиляцию. Система автоматически будет снижать их яркость/скорость, если они не будут использоваться. То же самое касается лифтов.

Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климата

В электромобилях с нулевым уровнем выбросов также будут установлены системы ИИ. Это позволит сделать машины безопаснее для окружающей среды и эффективнее.

Помимо этого, нейросети способны предсказывать, где наводнения или штормы нанесут серьёзный ущерб домам. ИИ может анализировать и определять места на планете, где незаконно вырубаются леса, вылавливается рыба, идёт охота на зверей и т.п.

В целом подобные технологии повысят шансы на спасение Земли.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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