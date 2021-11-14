Как искусственный интеллект поможет предотвратить гибель человечества из-за изменения климата

Каким образом можно улучшить ситуацию с углекислым газом и изменением климата? По мнению автора статьи, этого можно добиться при внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различное оборудование.

Например, если установить ИИ в здания, то он позволит регулировать освещение, вентиляцию. Система автоматически будет снижать их яркость/скорость, если они не будут использоваться. То же самое касается лифтов.