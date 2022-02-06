Как из продуктов удаляют ненужную влагу для увеличения срока их хранения

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Как из продуктов удаляют ненужную влагу для увеличения срока их храненияЭта технология называется сублимационной сушкой
Эксперт издания BBC Science Focus Magazine рассказал, что делают производители, чтобы, например, из свежих фруктов получить сухофрукты. Подробнее о таком процессе сушки - в статье.
По словам специалиста, процесс сублимационной сушки напоминает обычную сушку продуктов. Сама по себе сушка представляет собой выталкивание молекул из жидкости до тех пор, пока не исчезнут все из них.
Подобное происходит и с молекулами в твёрдом теле, хоть и гораздо медленнее. При сублимационной сушке также продукт помещают в вакуум, что ускоряет процесс, так как молекул воздуха в таком пространстве нет.
Вообще сублимационная сушка помогает сохранить продукты в надлежащем виде. Сначала пищу замораживают (чтобы она не испортилась), а после - медленно, в течение нескольких суток, сушат в вакууме при нагреве. Это позволяет удалить воду, не затрагивая при этом саму структуру еды.
Источник: BBC Science Focus Magazine