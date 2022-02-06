Как из продуктов удаляют ненужную влагу для увеличения срока их хранения

По словам специалиста, процесс сублимационной сушки напоминает обычную сушку продуктов. Сама по себе сушка представляет собой выталкивание молекул из жидкости до тех пор, пока не исчезнут все из них.

Подобное происходит и с молекулами в твёрдом теле, хоть и гораздо медленнее. При сублимационной сушке также продукт помещают в вакуум, что ускоряет процесс, так как молекул воздуха в таком пространстве нет.