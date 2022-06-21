Как изготавливается шоколад

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Как изготавливается шоколадВсего он проходит 10 этапов
Для производства шоколада выращивают какао-бобы. Причём растут они на дереве Theobroma cacao, которое можно найти в тропиках на территории Центральной и Южной Америки. При этом между плодами этого дерева и готовым продуктом - несколько важных шагов.
Сегодня специалисты занимаются выращиванием какао для производства и продажи шоколада. Находятся такие деревья в тропических зонах, расположенных вокруг экватора. Там растения получают тепло, много влаги и при этом оказываются защищены от ветра.
Вот как какао-бобы превращаются в шоколад.
- Рост. Сначала какао-бобы вырастают на деревьях под названием Theobroma. Из цветков плоды дерева превращаются в ягоды, или «стручки». Зреют они примерно пять-шесть месяцев. Созревшие плоды имеют жёлто-оранжевый цвет.
- Разделение. Все созревшие стручки собирают, а затем разрезают, чтобы достать оттуда 20-60 бобов.
- Ферментация. Бобы отделяют от мякоти. После этого происходит процесс ферментации. В результате у бобов меняется вкус, цвет, запах.
- Сушка. Далее бобы сушат, чтобы удалить из них лишнюю влагу. Обычно для этого их кладут на солнце.
- Обжарка. Следующий этап представляет собой обжарку плодов. Благодаря этому уничтожаются вредные микроорганизмы. Также данный процесс избавляет бобы от кислых привкусов.
- Раскалывание. После обжарки бобы раскалывают в дробилке, а затем отделяют шелуху от самих бобов.
- Отвеивание. Для этого чаще всего используется специальная веялка. Она позволяет избавиться от частиц пыли и шелухи.
- Измельчение. Бобы, очищенные от скорлупы, измельчают, а после - добавляют в них сахар.
- Охлаждение и нагревание. Благодаря медленному нагреванию и охлаждению жиры в шоколаде равномерно кристаллизуются, а сам продукт станет гладким и блестящим.
- Застывание. Наконец, вся получившаяся смесь выливается в форму, охлаждается и помещается в упаковку.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: