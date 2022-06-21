Как изготавливается шоколад

Сегодня специалисты занимаются выращиванием какао для производства и продажи шоколада. Находятся такие деревья в тропических зонах, расположенных вокруг экватора. Там растения получают тепло, много влаги и при этом оказываются защищены от ветра.

Вот как какао-бобы превращаются в шоколад.

Рост. Сначала какао-бобы вырастают на деревьях под названием Theobroma. Из цветков плоды дерева превращаются в ягоды, или «стручки». Зреют они примерно пять-шесть месяцев. Созревшие плоды имеют жёлто-оранжевый цвет.

Разделение. Все созревшие стручки собирают, а затем разрезают, чтобы достать оттуда 20-60 бобов.

Ферментация. Бобы отделяют от мякоти. После этого происходит процесс ферментации. В результате у бобов меняется вкус, цвет, запах.

Сушка. Далее бобы сушат, чтобы удалить из них лишнюю влагу. Обычно для этого их кладут на солнце.