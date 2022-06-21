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Как изготавливается шоколад

Всего он проходит 10 этапов
Для производства шоколада выращивают какао-бобы. Причём растут они на дереве Theobroma cacao, которое можно найти в тропиках на территории Центральной и Южной Америки. При этом между плодами этого дерева и готовым продуктом - несколько важных шагов.
Как изготавливается шоколад

Сегодня специалисты занимаются выращиванием какао для производства и продажи шоколада. Находятся такие деревья в тропических зонах, расположенных вокруг экватора. Там растения получают тепло, много влаги и при этом оказываются защищены от ветра.

Вот как какао-бобы превращаются в шоколад.

  1. Рост. Сначала какао-бобы вырастают на деревьях под названием Theobroma. Из цветков плоды дерева превращаются в ягоды, или «стручки». Зреют они примерно пять-шесть месяцев. Созревшие плоды имеют жёлто-оранжевый цвет.
  1. Разделение. Все созревшие стручки собирают, а затем разрезают, чтобы достать оттуда 20-60 бобов.
  1. Ферментация. Бобы отделяют от мякоти. После этого происходит процесс ферментации. В результате у бобов меняется вкус, цвет, запах.
  1. Сушка. Далее бобы сушат, чтобы удалить из них лишнюю влагу. Обычно для этого их кладут на солнце.
  1. Обжарка. Следующий этап представляет собой обжарку плодов. Благодаря этому уничтожаются вредные микроорганизмы. Также данный процесс избавляет бобы от кислых привкусов.
Как изготавливается шоколад
  1. Раскалывание. После обжарки бобы раскалывают в дробилке, а затем отделяют шелуху от самих бобов.
  1. Отвеивание. Для этого чаще всего используется специальная веялка. Она позволяет избавиться от частиц пыли и шелухи.
  1. Измельчение. Бобы, очищенные от скорлупы, измельчают, а после - добавляют в них сахар.
  1. Охлаждение и нагревание. Благодаря медленному нагреванию и охлаждению жиры в шоколаде равномерно кристаллизуются, а сам продукт станет гладким и блестящим.
  1. Застывание. Наконец, вся получившаяся смесь выливается в форму, охлаждается и помещается в упаковку.
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