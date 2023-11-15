Как изменение климата меняет мозг и поведение животных

Как изменение климата меняет мозг и поведение животныхРассказал учёный из Университета Дрекселя
Из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, всё сильнее меняется среда обитания на Земле. Это приводит к повышению температуры, быстрым изменениям количества осадков и сезонов, закислению океана. Как с этим справляются животные?
В реакции животных на изменение климата играет ключевую роль их нервная система. Благодаря её основным функциям (определение чувств, умственная обработка информации, управление поведением) животные ориентируются в окружающей среде, могут выживать и размножаться.
Из-за изменения температуры меняется энергетический баланс экосистем. Вполне вероятно, что это также повлияет на их основные виды чувств: от зрения и вкуса до обоняния и осязания.
Млекопитающие частично воспринимают температуру с помощью специальных рецепторных белков в своей нервной системе. Эти белки реагируют на жару и холод, помогая различать умеренные и экстремальные температуры. За счёт этих белков животные могут также искать подходящую среду обитания.
Изменение климата нарушает сигналы окружающей среды, на которые животные полагаются при выборе среды обитания, поиске пищи и партнёров. Температурные сдвиги, например, меняют то, где и когда комары ищут хозяев, как они передают болезни.
Кроме того, сезонные изменения дневного света могут привести к нарушению связи между продолжительностью светового дня и цветением и плодоношением растений, к изменениям в спячке и миграции животных, когда длина светового дня больше не предсказывает наличие ресурсов.
Из-за повышения температуры может нарушиться развитие и функционирование мозга животных. Это потенциально может сказаться также на их способности эффективно адаптироваться к новой среде обитания. Учёные выяснили, как экстремальные температуры могут изменить отдельные нейроны на генетическом и структурном уровнях, строение мозга в целом. К примеру, в морской среде закисление океана может повлиять на отслеживание запахов у рифовых рыб и акул.
Животные из-за изменения климата могут и менять среду обитания. Эти поведенческие сдвиги приведут к изменению структуры экосистем во всём мире со сложными и непредсказуемыми последствиями.
При этом известно, что мозг животных очень гибок и способен существенно меняться даже у взрослых особей. Однако исследования выявили сильное влияние окружающей среды на эволюцию мозга. Вероятнее всего, новые климатические режимы в конечном итоге будут формировать нервные системы, заставляя их развиваться.