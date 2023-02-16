Как камеры на дорогах фиксируют скорость машин

Камеры средней скорости. Скорость измеряют в данном методе при помощи двух камер. Их устанавливают на различных участках дороги. При этом они измеряют, за какое время автомобиль преодолел определённый участок дороги. Есть у этого метода важный минус: если водитель сначала превысит скорость, а затем будет ехать медленно, то нарушение не зафиксируют.