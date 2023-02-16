Как камеры на дорогах фиксируют скорость машин

Как камеры на дорогах фиксируют скорость машинВсё зависит от особенностей их работы
Все мы знаем, что на дорогах различных городов мира установлены специальные камеры, которые определяют скорость проезжающих машин. Но как это всё происходит?
Фото: Traffic Recalls
Вообще камеры, отслеживающие скорость автомобилей, делятся на три типа. Отличаются они механизмом измерения скорости.
- Радарные камеры. В этом случае камера фиксирует номер машины, а радар - скорость. Этот радар посылает специальные радиоволны, а затем определяет частоты возвращаемых волн.
Камеры средней скорости. Скорость измеряют в данном методе при помощи двух камер. Их устанавливают на различных участках дороги. При этом они измеряют, за какое время автомобиль преодолел определённый участок дороги. Есть у этого метода важный минус: если водитель сначала превысит скорость, а затем будет ехать медленно, то нарушение не зафиксируют.
Лидарные камеры. Измеряется скорость такими камерами - при помощи инфракрасного света. И это - новый способ определения скорости.