Как компьютерные игры изменяют мозг человека

Существует множество аспектов, на которые влияет регулярное прохождение компьютерных игр. Среди них, например, креативность и навык понимания самого себя. Подробнее об этом - ниже.

Игры улучшают работу мозга. Правда, только определённые игровые проекты. Вообще это предположение принадлежит Дафне Бавельер, профессору факультета психологии и педагогики Женевского университета и факультета изучения мозга и когнитивных наук Рочестерского университета. Но касается это лишь экшн-игр, шутеров («стрелялок»), стратегий в реальном времени. У игроков благодаря ним улучшалась скорость реакции, способность работать в режиме многозадачности. Причём эффект этот был заметен в течение двух недель.

Но, по мнению автора статьи, не все игры можно назвать полезными. Точно так же считает психолог Крейг Андерсо, автор книги о влиянии игр на детей и подростков. Однако при изучении научных исследований, связанными с играми, важно рассматривать все существующие, а не только какое-то одно. Тем более что сами учёные формулируют свои выводы по этому поводу довольно осторожно, так как факторов и параметров необходимо изучить для однозначной оценки множество. Вместе с тем игры, по словам исследователей, способны оказывать значительное влияние на человека в плане его мотивирования к развитию в эмоциональном, социальном и когнитивном плане.

Игры делают добрее. В США после того как заключённым дали возможность играть в приставку, в тюрьмах уменьшилось количество преступлений. Правда, при этом ещё преступникам предоставляли большее число посещений и давали мороженое. Кроме того, как выяснили исследователи, видеоигры способствуют проявлению эмпатии у людей, а ещё они помогают укрепить социальные связи.