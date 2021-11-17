Как компьютерные игры изменяют мозг человека

Как компьютерные игры изменяют мозг человекаИ какие навыки они помогают прокачать
Существует множество аспектов, на которые влияет регулярное прохождение компьютерных игр. Среди них, например, креативность и навык понимания самого себя. Подробнее об этом - ниже.
- Игры улучшают работу мозга. Правда, только определённые игровые проекты. Вообще это предположение принадлежит Дафне Бавельер, профессору факультета психологии и педагогики Женевского университета и факультета изучения мозга и когнитивных наук Рочестерского университета. Но касается это лишь экшн-игр, шутеров («стрелялок»), стратегий в реальном времени. У игроков благодаря ним улучшалась скорость реакции, способность работать в режиме многозадачности. Причём эффект этот был заметен в течение двух недель.
Но, по мнению автора статьи, не все игры можно назвать полезными. Точно так же считает психолог Крейг Андерсо, автор книги о влиянии игр на детей и подростков. Однако при изучении научных исследований, связанными с играми, важно рассматривать все существующие, а не только какое-то одно. Тем более что сами учёные формулируют свои выводы по этому поводу довольно осторожно, так как факторов и параметров необходимо изучить для однозначной оценки множество. Вместе с тем игры, по словам исследователей, способны оказывать значительное влияние на человека в плане его мотивирования к развитию в эмоциональном, социальном и когнитивном плане.
- Игры делают добрее. В США после того как заключённым дали возможность играть в приставку, в тюрьмах уменьшилось количество преступлений. Правда, при этом ещё преступникам предоставляли большее число посещений и давали мороженое. Кроме того, как выяснили исследователи, видеоигры способствуют проявлению эмпатии у людей, а ещё они помогают укрепить социальные связи.
- Игры позволяют изучать самих себя. На самом деле стиль ведения игры отражает самого человека. Изучением этого вопроса занимается исследовательский центр GAMR (Game and Mind Research). Учёные собирают информацию об игроках League of Legends, World of Warcraft, Battlefield 4 и Battlefield: Hardline и изучают их психологические особенности, умственные способности. К примеру, сейчас по манере игры можно многое сказать о стиле обучения, который геймер предпочитает: любители стратегий всё продумывают и мыслят глобально, экшна - активно изучают что-либо, головоломок - усваивают новое постепенно.
- Игры стимулируют креативность. Они предоставляют простор для творческого самовыражения, а некоторые проекты даже делают игроков более креативными. К последним видам проектов относятся игры-песочницы (sandbox) типа «Майнкрафт», симуляции, головоломки. Чуть менее эффективны в этом плане гонки и шутеры.
- Игры в будущем могут стать одним из методов терапии. Уже есть доказательства того, что игры положительно влияют на психического здоровье. В частности они помогают вернуть интерес к жизни, помогают в развитии социальных связей и снижении чувства одиночества. С двумя последними пунктами связаны «Майнкрафт» и «Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Animal Crossing: New Horizons). Также медики пытаются найти способ лечения при помощи игр посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Другое важное направление видеоигр - это стимулирование физической активности при помощи фитнес-игр. По мнению неврологов, подобные виды игр помогут людям с генетическими повреждениями мозга.
- Игры способны спрогнозировать будущее. Другими словами, при помощи них можно почувствовать себя участниками прошлых или будущих событий. Кроме того, известны и случаи, когда разработчики смогли в буквальном смысле предсказать будущее: например, в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty создан мир, где влиятельные люди имеют доступ ко всем личным данным. Вышла эта игра в 2001 году, а в 2016 году оказалось, что британская компания Cambridge Analytica обладает данными нескольких миллионов пользователей соцсети Facebook.