Как корабль с парусами и без двигателей может ходить против ветра

Для того чтобы парус на корабле начал работать как надо, его нужно установить на мачту (рангоут) и закрепить тросами (такелажем). Причём формы паруса бывают самой разной: в зависимости от этого они могут работать при различных видах ветра.

Работает парус за счёт подъёмной силы. Она создаётся при помощи разницы давления: с внешней стороны оно должно быть меньше, чем внутри. Для того чтобы начать движение, команде корабля нужно поймать под нужным углом ветер и правильно выставить паруса.