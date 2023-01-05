Как корабль с парусами и без двигателей может ходить против ветра

Как корабль с парусами и без двигателей может ходить против ветраВсё дело в работе паруса
Наверняка вы хотя бы раз при виде парусного корабля задумывались о том, как же он может плыть против ветра. И для ответа на этот вопрос важно понять, как работает на таком корабле парус.
Фото: iXBT.com
Для того чтобы парус на корабле начал работать как надо, его нужно установить на мачту (рангоут) и закрепить тросами (такелажем). Причём формы паруса бывают самой разной: в зависимости от этого они могут работать при различных видах ветра.
Работает парус за счёт подъёмной силы. Она создаётся при помощи разницы давления: с внешней стороны оно должно быть меньше, чем внутри. Для того чтобы начать движение, команде корабля нужно поймать под нужным углом ветер и правильно выставить паруса.
Для того чтобы корабль мог двигаться против ветра, ему нужно лавировать. Это значит, что судно должно двигаться против ветра зигзагообразно. Минимальное отклонение корабля при этом может составлять 45 градусов. Также для приведения в движение судна необходимо множество парусов, помещённых под разными углами относительно ветра.
Названия направлений ветра вы можете увидеть на изображении выше. Самым оптимальным курсом при этом считается бакштаг. В этом случае ветер под небольшим углом дует с кормы. Многие яхты и парусные корабли с косыми парусами способны достичь максимальной скорости движения.
Получается, что при верном расставлении парусов корабль мог двигаться против ветра с вполне неплохой скоростью. Правда, команде корабля всё же временами приходилось подстраиваться под изменения направления ветра.