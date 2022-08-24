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Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяев

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Учёные из Кентского государственного университета провели серию исследований, в ходе которых узнали, какими особенностями характера обладают владельцы собак и кошек. Оказалось, что те, у кого есть собаки, обычно больше рискуют и сильнее реагируют на рекламу, которая направлена на вознаграждение. Что касается владельцев кошек, то они ведут себя более осторожно и больше реагируют на ту рекламу, которая связана с неприятием риска.
Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяев

Лэй Цзя из Кентского государственного университета и вместе с коллегами - профессорами маркетинга Сяоцзин Янг и Ювэй Цзян провёл 11 исследований, направленных на изучение поведения и характера кошек, собак и их владельцев.

В ходе двух первых исследований стало ясно, что люди в штатах, где проживает больше владельцев собак, чаще в 2020 году болели ковидом, чем те, кто живёт в местности с большим количеством владельцев кошек.

В ещё одном исследовании специалисты предложили участникам представить, что у них есть две тысячи долларов. Также им нужно было выбрать, в какой фонд инвестировать деньги: в более консервативный или в более рискованный. Хозяева собак при этом чаще выбирали рискнуть, а владельцы кошек - наоборот.

Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяев

Другое исследование было направлено на изучение реакции на рекламное объявление 283 старшекурсников. Им нужно было также вспомнить своё взаимодействие с кошкой или собакой перед тем, как приступить к заданию. Выяснилось, что те, кто вспоминал о собаке, лучше воспринимали рекламу, где говорится о плюсах массажа для организма (ускоряет обмен веществ, омолаживает и т.п.), а те, кто думал о кошке, больше «велись» на фразы о массаже вроде «уменьшает боли в теле», «снижает напряжение», «избавляет от стресса».

Учёные полагают, что такое поведение людей связано с тем, что при воспоминаниях о кошках или собаках в их голове также всплывают ассоциации с этими животными. К примеру, собаки могут быть нетерпеливыми, а кошки - осторожными.

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