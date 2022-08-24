Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяев

Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяевВы удивитесь
Лэй Цзя из Кентского государственного университета и вместе с коллегами - профессорами маркетинга Сяоцзин Янг и Ювэй Цзян провёл 11 исследований, направленных на изучение поведения и характера кошек, собак и их владельцев.
В ходе двух первых исследований стало ясно, что люди в штатах, где проживает больше владельцев собак, чаще в 2020 году болели ковидом, чем те, кто живёт в местности с большим количеством владельцев кошек.
В ещё одном исследовании специалисты предложили участникам представить, что у них есть две тысячи долларов. Также им нужно было выбрать, в какой фонд инвестировать деньги: в более консервативный или в более рискованный. Хозяева собак при этом чаще выбирали рискнуть, а владельцы кошек - наоборот.
Другое исследование было направлено на изучение реакции на рекламное объявление 283 старшекурсников. Им нужно было также вспомнить своё взаимодействие с кошкой или собакой перед тем, как приступить к заданию. Выяснилось, что те, кто вспоминал о собаке, лучше воспринимали рекламу, где говорится о плюсах массажа для организма (ускоряет обмен веществ, омолаживает и т.п.), а те, кто думал о кошке, больше «велись» на фразы о массаже вроде «уменьшает боли в теле», «снижает напряжение», «избавляет от стресса».
Учёные полагают, что такое поведение людей связано с тем, что при воспоминаниях о кошках или собаках в их голове также всплывают ассоциации с этими животными. К примеру, собаки могут быть нетерпеливыми, а кошки - осторожными.