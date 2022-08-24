Как кошки и собаки влияют на поведение своих хозяев

Лэй Цзя из Кентского государственного университета и вместе с коллегами - профессорами маркетинга Сяоцзин Янг и Ювэй Цзян провёл 11 исследований, направленных на изучение поведения и характера кошек, собак и их владельцев.

В ходе двух первых исследований стало ясно, что люди в штатах, где проживает больше владельцев собак, чаще в 2020 году болели ковидом, чем те, кто живёт в местности с большим количеством владельцев кошек.

В ещё одном исследовании специалисты предложили участникам представить, что у них есть две тысячи долларов. Также им нужно было выбрать, в какой фонд инвестировать деньги: в более консервативный или в более рискованный. Хозяева собак при этом чаще выбирали рискнуть, а владельцы кошек - наоборот.