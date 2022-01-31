Как кошки, собаки и другие животные видят мир по сравнению с человеком

Наука и технологии
Вчера в 23:50
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Как кошки, собаки и другие животные видят мир по сравнению с человекомРассказывает портал «Научная Россия»
Известно, что животные воспринимают мир не так, как человек. Зрение у них тоже отличается от зрения людей, как и строение глаз. Подробнее - в статье.
Некоторые животные видят лучше или хуже, чем человек. О том, чем отличается их зрение от человеческого, - ниже.
- Кошки. У этих животных зрение в семь раз острее, чем у человека (правда, только в плане наблюдения за движущимися объектами). Однако изучать всё они могут лишь на расстоянии 75 см - 6 м. Угол зрения у кошек тоже больше: 270 градусов. Некоторые цвета кошки совсем не видят (оттенки красного, коричневого, оранжевого), различают плохо (жёлтый, фиолетовый, белый) или не различают (синий, голубой).
- Собаки. Видят хорошо эти животные как днём, так и ночью. Однако зрение у них хуже, чем у человека. Наиболее остро реагирует у собак зрение на движущиеся объекты, в то же время статичные они могут рассматривать только с расстояния 100-150 метров. Помимо этого, собаки не очень хорошо видят вблизи и различать способны не все цвета (красный и зелёный для них являются жёлтым и серым).
- Птицы. Они на самом деле видят не три цвета, а четыре: синий, красный, зелёный и ультрафиолетовый. Кроме того, острота и другие особенности зрения птиц зависят от их вида. К примеру, у хищников оно гораздо острее, чем у остальных, а совы прекрасно видят при слабом освещении, но плохо различают цвета.
Грызуны. Такие животные хорошо видят объекты, которые находятся близко от них, а также движущиеся предметы. У крыс панорамное зрение, а ещё получаемое каждым глазом изображение воспринимается их мозгом отдельно. Также они различают лишь зелёный и голубой цвета.
Насекомые. Чаще всего у них фасеточные глаза. Это означает, что насекомое способно различать ультрафиолетовое излучение, а также мигание с частотой до 300 Гц. Но детали видны при этом насекомым плохо. Известно также, что, например, пчёлы могут видеть синий, зелёный и цвета в ультрафиолетовом спектре.
- Рыбы. Под водой они могут видеть всё довольно чётко, даже на близком расстоянии. Далёкие же объекты воспринимают почти все рыбы плохо, за исключением хищников. Угол зрения у рыб - 270 градусов. Некоторые разновидности подводных обитателей могут различать зелёный, жёлтый, голубой, красный цвета.
Источник: Научная Россия