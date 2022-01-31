Как кошки, собаки и другие животные видят мир по сравнению с человеком

Грызуны . Такие животные хорошо видят объекты, которые находятся близко от них, а также движущиеся предметы. У крыс панорамное зрение, а ещё получаемое каждым глазом изображение воспринимается их мозгом отдельно. Также они различают лишь зелёный и голубой цвета.

Насекомые. Чаще всего у них фасеточные глаза. Это означает, что насекомое способно различать ультрафиолетовое излучение, а также мигание с частотой до 300 Гц. Но детали видны при этом насекомым плохо. Известно также, что, например, пчёлы могут видеть синий, зелёный и цвета в ультрафиолетовом спектре.