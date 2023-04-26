Как лучше всего сушить одежду в доме с точки зрения науки

Также более тёплый воздух удерживает больше воды. Поэтому и одежда в этом случае сохнет быстрее. Важно при этом, чтобы был и поток свежего воздуха.

В целом при сушке одежды в помещении нужно выбирать комнату, где было бы тепло, сухо и где была бы хорошая вентиляция.

Есть также различные технологические решения, ускоряющие процесс сушки. Например, сушильные машины с подогревом, сушильные капсулы.