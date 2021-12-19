Как мозг способен восстановить себя после травмы

Также, как замечает автор, в какой-то степени можно реконструировать то, что осталось после травмы мозга, благодаря нейропластичности. Подобно планировщику маршрутов на карте, человеческий мозг способен проложить новый, если со старым возникли проблемы. Объясняется это тем, что каждая клетка мозга имеет множество различных соединений.

При повреждении мозга могут образовываться новые связи между нейронами. Так мозг будет пытаться создать способ управлять утраченными функциями. Подобные нейропластические процессы могут происходить и при освоении новых навыков, однако при серьёзной черепно-мозговой травме это может привести к тому, что какие-то функции будут переданы различным областям мозга.

Нервные волокна (аксоны), которые передают сигналы, также в некоторой степени могут восстанавливаться, если основная часть нервной клетки не была повреждена. При этом Фосетт подчёркивает, что при повреждении спинного мозга этот процесс затруднён: он ограничивается образованием рубцовой ткани. Учёным удалось добиться частичной регенерации аксонов в спинном мозге мышей и крыс, однако у людей этого добиться сложнее за счёт того, что нервные волокна у них длиннее и отрастить их труднее.

Для восстановления функций мозга людей применяются специальные реабилитационные программы. Они направлены на использование нейропластичности мозга и могут предполагать до 17 часов терапии ежедневно.