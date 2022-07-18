Как можно предотвратить падение астероида на Землю: действующие способы

Как можно предотвратить падение астероида на Землю: действующие способыПока что таких способов всего два
События вроде падения астероида происходят довольно редко. Тем не менее важно знать, как это можно предотвратить.
Космические объекты, сближающиеся с Землёй, изучаются исследовательским центром CNEOS. Этот центра - часть NASA.
Астроном Детлеф Кошна из Европейского космического агентства говорит, что на сегодняшний день им удалось изучить 90 процентов объектов, сближающихся с Землёй, диаметр которых - более 1 км. Ни один из этих объектов не будет опасен для нашей планеты в ближайшие сто лет. А вот чтобы защитить Землю от небольших астероидов, учёные из NASA вместе с Лабораторией прикладной физики создали проект DART. Он представляет собой космический корабль, который будет сталкиваться с астероидом, чтобы изменить его траекторию.
В космос на ракете Falcon 9 корабль DART был запущен в 2021 году, в ноябре. Столкнуться он должен с Диморфосом. Учёные полагают, что произойдёт это 26 сентября 2022 года. При этом сам астероид для Земли не опасен.
Главным недостатком проекта DART считается невозможность быстро отреагировать на опасность. Цель должна определяться в этом случае хотя бы за год до её возможного столкновения с Землёй.
Если же нужно защитить планету от внезапных угроз, специалисты обращаются к другому методу. Он представляет собой целенаправленный ядерный удар по космическому телу. Исследование, результаты которого были опубликованы в 2021 году, показало, что это позволит уничтожить небольшой астероид. К примеру, ракета с боеголовкой мощностью 1 Мт может остановить как минимум 99 процентов ударной массы астероида, имеющего диаметр 100 м.