Как можно предотвратить падение астероида на Землю: действующие способы

События вроде падения астероида происходят довольно редко. Тем не менее важно знать, как это можно предотвратить.

Космические объекты, сближающиеся с Землёй, изучаются исследовательским центром CNEOS. Этот центра - часть NASA.

Астроном Детлеф Кошна из Европейского космического агентства говорит, что на сегодняшний день им удалось изучить 90 процентов объектов, сближающихся с Землёй, диаметр которых - более 1 км. Ни один из этих объектов не будет опасен для нашей планеты в ближайшие сто лет. А вот чтобы защитить Землю от небольших астероидов, учёные из NASA вместе с Лабораторией прикладной физики создали проект DART. Он представляет собой космический корабль, который будет сталкиваться с астероидом, чтобы изменить его траекторию.

В космос на ракете Falcon 9 корабль DART был запущен в 2021 году, в ноябре. Столкнуться он должен с Диморфосом. Учёные полагают, что произойдёт это 26 сентября 2022 года. При этом сам астероид для Земли не опасен.