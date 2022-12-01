Наука и технологии
15:38, 01 декабря 2022
1 мин.

Как на одну флешку можно записать несколько операционных систем

Для этого потребуется одна программа

Если вам нужно сохранить на одной флешке сразу несколько разных операционных систем, то в этом поможет одна простая программа. Скачать её можно бесплатно.

Как на одну флешку можно записать несколько операционных систем

Фото: Camponuevo

Благодаря программе Ventoy вы сможете легко переместить скачанные образы установщиков ОС на любой носитель. Ещё у вас будет возможность загрузить на одно устройство сразу много операционных систем.

1 / 1

Первым делом вам нужно скачать необходимую версию этой программы при помощи 7-Zip в любое удобное место.

1 / 1

Далее подключите флешку к компьютеру и запустите от имени администратора файл Ventoy2Disk.exe. После этого нажмите на Language и выберите нужный язык.

1 / 1

Далее выберите в списке устройств вашу флешку. Нажмите на кнопку «Установить», а потом подтвердите форматирование. Весь процесс займёт примерно 5 минут, но до его окончания не вынимайте из компьютера флешку.

1 / 1

Введите команду diskmgmt.msc. У вашего носителя после этого должен появиться новый скрытый раздел. Само же устройство будет называться Ventoy.

1 / 2

Перенесите образы диска необходимых операционных систем в корень носителя (см. примеры ниже).

1 / 1

Наконец, перезагрузите компьютер. После этого выберите USB-флешку, нажав F11 или F8, а затем в интерфейсе выберите необходимую операционную систему для установки.

1 / 3
Новости партнеров
Новости партнеров