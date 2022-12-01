Как на одну флешку можно записать несколько операционных систем

Как на одну флешку можно записать несколько операционных системДля этого потребуется одна программа
Если вам нужно сохранить на одной флешке сразу несколько разных операционных систем, то в этом поможет одна простая программа. Скачать её можно бесплатно.
Фото: Camponuevo
Благодаря программе Ventoy вы сможете легко переместить скачанные образы установщиков ОС на любой носитель. Ещё у вас будет возможность загрузить на одно устройство сразу много операционных систем.
Первым делом вам нужно скачать необходимую версию этой программы при помощи 7-Zip в любое удобное место.
Далее подключите флешку к компьютеру и запустите от имени администратора файл Ventoy2Disk.exe. После этого нажмите на Language и выберите нужный язык.
Далее выберите в списке устройств вашу флешку. Нажмите на кнопку «Установить», а потом подтвердите форматирование. Весь процесс займёт примерно 5 минут, но до его окончания не вынимайте из компьютера флешку.
Введите команду diskmgmt.msc. У вашего носителя после этого должен появиться новый скрытый раздел. Само же устройство будет называться Ventoy.
Перенесите образы диска необходимых операционных систем в корень носителя (см. примеры ниже).
Наконец, перезагрузите компьютер. После этого выберите USB-флешку, нажав F11 или F8, а затем в интерфейсе выберите необходимую операционную систему для установки.