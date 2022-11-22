Как на Земле тестируют космические спутники

Как на Земле тестируют космические спутникиИспользуется для этого специальное оборудование
Самый первый искусственный спутник был запущен на орбиту Земли в 1957 году. Сегодня таких спутников - множество. Но каким образом их тестируют перед запуском?
В основном искусственные спутники летают на высоте примерно 36 тысяч километров от поверхности Земли. На эти космические аппараты влияют сразу несколько факторов. Это различные механические воздействия, вакуум (то есть отсутствие давления), экстремальные температуры и их быстрые перепады, излучение и радиация.
Обязательно проверяют спутники перед запуском на то, какие температуры они способны выдержать, и на способность находиться в вакууме. Применяются для этого особые камеры. Они представляют собой большие конструкции, имитирующие космическое пространство. Внутри такой камеры расположен поворотный стол.
В подобном стенде из нержавеющей стали просто находятся несколько систем. Среди них - вакуумная, а также система по созданию низких и высоких температур.
За счёт вакуумной системы обеспечивается давление до 10-9 Торр. Удаётся достичь этого при помощи откачки атмосферы внутри. Необходимая же температура создаётся при помощи инфракрасных нагревателей (высокая температура) или алюминиевых экранов со спиртом и жидким азотом (низкая температура).
Кроме того, добавляется ещё система имитации излучения Солнца. Такая система оснащена фокусирующими зеркалами, который создают локальный тепловой поток.