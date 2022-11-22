Как на Земле тестируют космические спутники

В основном искусственные спутники летают на высоте примерно 36 тысяч километров от поверхности Земли. На эти космические аппараты влияют сразу несколько факторов. Это различные механические воздействия, вакуум (то есть отсутствие давления), экстремальные температуры и их быстрые перепады, излучение и радиация.

Обязательно проверяют спутники перед запуском на то, какие температуры они способны выдержать, и на способность находиться в вакууме. Применяются для этого особые камеры. Они представляют собой большие конструкции, имитирующие космическое пространство. Внутри такой камеры расположен поворотный стол.