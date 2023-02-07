Как на Землю попадают метеориты с Марса

Большинству метеоритов, которые находятся на Земле, - примерно 4,56 миллиарда лет. Связано это с тем, что образовались метеориты от астероидов, которые возникли при сотворении Солнечной системы.

Также было обнаружено, что марсианские метеориты имеют изотопный состав, который соответствует породам Марса. При этом в некоторых таких метеоритах содержались газы, чей состав точно соответствует составу атмосферы Красной планеты.

Но как эти куски Марса вообще попали на Землю? По мнению учёных, это могло произойти при достаточно мощном ударе астероида или кометы о Марс. Небольшое количество таких кусков могло быть выброшено в космос, а затем столкнуться с Землёй.