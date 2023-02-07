Как на Землю попадают метеориты с Марса

Как на Землю попадают метеориты с МарсаСейчас учёные уже обнаружили 277 таких метеоритов
Существует несколько научных свидетельств того, что некоторые из найденных на нашей планете метеоритов - на самом деле с Марса. Для того чтобы это доказать, эксперты использовали метод радиометрического датирования.
Фото: The Christian Science Monitor
Метод радиометрического датирования, аналогичный радиоуглеродному датированию, помогает учёным определить возраст пород. В ходе использования этого метода специалисты изучают соотношение радиоактивных изотопов в метеоритах. Изотопы сами по себе распадаются с определённой скоростью, поэтому благодаря сравнению их соотношений можно определить время, прошедшее с момента образования метеорита или с момента его последнего нагревания.
NASA
Большинству метеоритов, которые находятся на Земле, - примерно 4,56 миллиарда лет. Связано это с тем, что образовались метеориты от астероидов, которые возникли при сотворении Солнечной системы.
Также было обнаружено, что марсианские метеориты имеют изотопный состав, который соответствует породам Марса. При этом в некоторых таких метеоритах содержались газы, чей состав точно соответствует составу атмосферы Красной планеты.
Но как эти куски Марса вообще попали на Землю? По мнению учёных, это могло произойти при достаточно мощном ударе астероида или кометы о Марс. Небольшое количество таких кусков могло быть выброшено в космос, а затем столкнуться с Землёй.