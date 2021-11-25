Как научиться распознавать отношение других людей к вам без слов

Способность считывать сигналы тела возникла у человека в процессе эволюции. Так, в древние времена охотникам приходилось обмениваться взглядами для передачи информации о животном. И данной способностью мы продолжаем пользоваться и сегодня.

Правда, нужно сказать, что однозначно трактовать какие-то жесты или особенности «языка тела» можно не всегда. К примеру, скрещенные руки могут свидетельствовать о том, что человек замёрз, или о его желании отгородиться от происходящего. Но есть вещи, которые мы контролировать не способны или делаем это с трудом: сужение и расширение зрачков, движения глаз, ног.

Глаза. Взгляд влево при ответе на вопрос говорит о том, что человек что-то придумывает или врёт, вправо - вспоминает. Кроме того, если его зрачки расширяются, то это тоже может говорить о лжи. Расширяются зрачки и при заинтересованности. А вот сужение их является признаком того, что мы смотрим на объект, который ненавидим.

Нос. Если человек дотрагивается до своего носа, то, вероятно, он говорит неправду.