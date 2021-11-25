Как научиться распознавать отношение других людей к вам без слов

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Как научиться распознавать отношение других людей к вам без словЕсть признаки, которые позволяют «прочитать» человека
Многое о человеке может сказать «язык тела», особенно это касается движений ног. Подробнее об этом рассказал чешскому изданию iDnes психолог Владимир Свобода.
Способность считывать сигналы тела возникла у человека в процессе эволюции. Так, в древние времена охотникам приходилось обмениваться взглядами для передачи информации о животном. И данной способностью мы продолжаем пользоваться и сегодня.
Правда, нужно сказать, что однозначно трактовать какие-то жесты или особенности «языка тела» можно не всегда. К примеру, скрещенные руки могут свидетельствовать о том, что человек замёрз, или о его желании отгородиться от происходящего. Но есть вещи, которые мы контролировать не способны или делаем это с трудом: сужение и расширение зрачков, движения глаз, ног.
- Глаза. Взгляд влево при ответе на вопрос говорит о том, что человек что-то придумывает или врёт, вправо - вспоминает. Кроме того, если его зрачки расширяются, то это тоже может говорить о лжи. Расширяются зрачки и при заинтересованности. А вот сужение их является признаком того, что мы смотрим на объект, который ненавидим.
- Нос. Если человек дотрагивается до своего носа, то, вероятно, он говорит неправду.
- Губы. Покусывание губ - один из признаков неуверенности, а сомкнутые губы - стремление скрыть ложь.
- Шея. Есть несколько трактовок прикосновений к шее. Возможно, человек просто переживает из-за чего-то, лжёт или просто хочет привлечь внимание к груди.
- Грудь. Скрещивание рук на груди - желание отгородиться, стремление показать несогласие с чем-то.
- Руки. Если они сжаты в кулаках, то это говорит об агрессии. Открытые и расслабленные ладони - свидетельство искренности человека. А вот если руки скрещены, то это неуверенность.
- Ноги. По словам специалиста, положение ног точно скажет правду об отношении человека к вам. Если носки его обуви направлены в вашу сторону, то собеседник в вас заинтересован, а если в сторону двери, то он подсознательно хочет уйти. Также у того, кто нервничает, заметны перетаптывания, дёрганые движения.
Источник: ИноСМИ