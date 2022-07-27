Как небольшой якорь может удержать огромное судно на месте

Современные коммерческие суды имеют такие габариты, что на их фоне якоря кажутся совсем маленькими. Но как вообще получается так, что подобные конструкции удерживают сухогруз или танкер, масса которых больше в несколько тысяч раз?

Каждый якорь обладает коэффициентом держащей силы. Этот параметр представляет собой соотношение веса, который якорь может удержать, к весу этого якоря. Вообще значения коэффициента бывают разные, но этот показатель редко превышает 12 единиц.

Масса самого тяжёлого из всех произведённых в мире якорей составляла 36 тонн. Этот якорь находился на танкере Seawise Giant. Масса этого судна в нагруженном виде равнялась более 560 000 тонн. Но если умножить массу якоря на коэффициент держащей силы (12), то получится число, которое гораздо меньше массы самого корабля. Так как же якорь удерживал такое судно?