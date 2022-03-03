Наука и технологии
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Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизнь

Рассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
Астрономия, точнее некоторые аспекты этой науки, повлияла на жизнь людей и сделала её комфортнее. Подробнее об этом - в материале.
Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизнь

По словам автора статьи, сама по себе астрономия довольно редко вносит вклад в улучшение быта людей. Хотя, конечно, нельзя не сказать о её влиянии на изучение космоса. Исключением в этом плане являются исследования, направленные на анализ ядерных процессов, происходящих в звёздах. Именно они косвенно привели к возникновению ядерной энергетики и оружия.

Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизнь

Помимо этого, для астрономических наблюдений были разработаны специальные приборы: цифровые камеры, томографы. Некоторые открытия, связанные с космосом (например, на Международной космической станции), привели к развитию инновационных методов лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона, появлению фармацевтики. Также каждый раз, когда люди проверяют время, они пользуются открытиями учёных-астрономов.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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