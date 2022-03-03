Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизнь

Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизньРассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
По словам автора статьи, сама по себе астрономия довольно редко вносит вклад в улучшение быта людей. Хотя, конечно, нельзя не сказать о её влиянии на изучение космоса. Исключением в этом плане являются исследования, направленные на анализ ядерных процессов, происходящих в звёздах. Именно они косвенно привели к возникновению ядерной энергетики и оружия.
Помимо этого, для астрономических наблюдений были разработаны специальные приборы: цифровые камеры, томографы. Некоторые открытия, связанные с космосом (например, на Международной космической станции), привели к развитию инновационных методов лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона, появлению фармацевтики. Также каждый раз, когда люди проверяют время, они пользуются открытиями учёных-астрономов.