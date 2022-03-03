Как открытия астрономов улучшили вашу повседневную жизнь

По словам автора статьи, сама по себе астрономия довольно редко вносит вклад в улучшение быта людей. Хотя, конечно, нельзя не сказать о её влиянии на изучение космоса. Исключением в этом плане являются исследования, направленные на анализ ядерных процессов, происходящих в звёздах. Именно они косвенно привели к возникновению ядерной энергетики и оружия.