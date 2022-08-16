Как паутина может собирать воду

Как паутина может собирать водуИ как эту особенность можно использовать
Вообще в природе есть большое количество самых разных материалов и существ, способных накапливать воду. Например, это листья некоторых растений, пустынные жуки. Но учёные обнаружили, что сама структура паучьего шёлка также отлично подходит для этих целей.
В 2010 году была опубликована в журнале Nature статья, в которой китайские исследователи рассказали, в чём состоит особенность паучьего шёлка. Дело в том, что когда он намокает, то вдоль гладкого волокна шёлка начинают формироваться неровности с грубой структурой. В результате возникает разница в текстуре шёлка, которая и создаёт разницу в давлении и энергии, за счёт которых вода направляется к этим неровностям.
Поэтому мы и видим, как вода цепляется за паутину именно отдельными каплями.
На сегодняшний день специалисты хотят создать недорогие биоматериалы, которые могли бы имитировать структуру натурального паучьего шёлка. Учёные при помощи этих материалов планируют собирать влагу, которая возникает из-за тумана в засушливых районах. Профессор Юнмей Чжэн и её коллеги изготавливают подобные материалы при помощи погружения гладкого искусственного волокна в полимерную жидкость. Эта жидкость затем высыхает таким образом, что на ней образуются выпуклости, подобные тем, которые есть на паутине.