Как паутина может собирать воду

Вообще в природе есть большое количество самых разных материалов и существ, способных накапливать воду. Например, это листья некоторых растений, пустынные жуки. Но учёные обнаружили, что сама структура паучьего шёлка также отлично подходит для этих целей.

В 2010 году была опубликована в журнале Nature статья, в которой китайские исследователи рассказали, в чём состоит особенность паучьего шёлка. Дело в том, что когда он намокает, то вдоль гладкого волокна шёлка начинают формироваться неровности с грубой структурой. В результате возникает разница в текстуре шёлка, которая и создаёт разницу в давлении и энергии, за счёт которых вода направляется к этим неровностям.