Наука и технологии
18:08, 14 ноября 2022
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Как пчёлы могут помочь людям

И не только мёдом

Пчела считается примером трудолюбия и к тому же действительно приносит пользу людям. Научные исследования показывают, что пчёлы могут даже влиять на урожай на определённой территории и не только.

Как пчёлы могут помочь людям

Считается, что люди открыли для себя мёд ещё в глубокой древности. Самый ранний наскальный рисунок, связанный с мёдом, датируется 10–6 тыс. до н.э.

Сначала люди собирали мёд диких пчёл, затем начали заниматься бортничеством. После этого появилось пасечное пчеловодство.

Как пчёлы могут помочь людям

Согласно научным исследованиям, если на территории нет пчёл и других опылителей, то это плохо сказывается на урожайности. Более того, например, на урожайность миндаля это оказывает более сильное влияние, чем недостаточное количество влаги или отсутствие удобрений. Если миндаль опыляется в достаточной мере, то увеличивается количество витамина Е в его составе.

Однако, к сожалению, из-за загрязнения воздуха пчёлам становится всё сложнее добывать нектар и опылять растения. Из-за этого может ухудшиться урожайность, уменьшиться количество питательных веществ в растениях и пища человека может стать менее полезной.

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