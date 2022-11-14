Как пчёлы могут помочь людям

Считается, что люди открыли для себя мёд ещё в глубокой древности. Самый ранний наскальный рисунок, связанный с мёдом, датируется 10–6 тыс. до н.э.

Сначала люди собирали мёд диких пчёл, затем начали заниматься бортничеством. После этого появилось пасечное пчеловодство.