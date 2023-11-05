Как по поведению кошки понять, что у неё что-то болит

Прежде всего, нужно отметить, что кошки - животные скрытные. Когда у них что-то болит, то зачастую они ищут укромное место, а объясняется это их инстинктами. Ведь в дикой природе, если хочется выжить, нельзя показывать слабость.

Есть и другие признаки того, что кошка испытывает боль. К примеру, в этом случае животное будет спать в определённой позе, которая поможет уменьшить неприятные ощущения. Поэтому чаще всего неестественная или странная для питомца поза говорит о проблемах со здоровьем.

Сигналом о боли может стать и слишком долгий сон либо его отсутствие, изменения в поведении (допустим, раньше кошка любила играть, а теперь потеряла к ним интерес).