Как по поведению кошки понять, что у неё что-то болит

Как по поведению кошки понять, что у неё что-то болитЕсть несколько характерных признаков
Домашние животные, как и люди, могут испытывать боль и дискомфорт. И догадаться об этом можно по некоторым особенностям их поведения. Вот, например, как может это проявляться у кошек.
Прежде всего, нужно отметить, что кошки - животные скрытные. Когда у них что-то болит, то зачастую они ищут укромное место, а объясняется это их инстинктами. Ведь в дикой природе, если хочется выжить, нельзя показывать слабость.
Есть и другие признаки того, что кошка испытывает боль. К примеру, в этом случае животное будет спать в определённой позе, которая поможет уменьшить неприятные ощущения. Поэтому чаще всего неестественная или странная для питомца поза говорит о проблемах со здоровьем.
Сигналом о боли может стать и слишком долгий сон либо его отсутствие, изменения в поведении (допустим, раньше кошка любила играть, а теперь потеряла к ним интерес).
Изменения во внешнем виде животного тоже должны вас насторожить. К примеру, если кошка перестала постоянно вылизывать свою шерсть или, наоборот, делает это слишком часто. Из-за этого шёрстка может стать грязной, могут появиться залысины, раны и т.п. Бывает и так, что кошка специально вылизывает больное место.
Плохо, когда кошка неожиданно начинает ходить мимо лотка. Если при этом частота мочеиспускания увеличилась до шести и более раз в сутки либо снизилась до раза в день, то это может указывать на мочекаменную болезнь, инфекции мочевыводящих путей и пр.
Отказ кошки от еды тоже может быть признаком различных болезней. Например, инфекций, зубной боли, проблем с желудочно-кишечным трактом и др.