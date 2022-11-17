Как почистить ковёр дома и ничего не испортить

Один из самых эффективных способов очистки подойдёт для всех синтетических ковров. Первым делом пропылесосьте поверхность ковра, а затем нанесите на него специальный раствор. Сделать этот раствор можно, смешав 500 мл кипятка, 250 мг уксуса, 1 ст. ложку соды, 1 ст. ложку стирального порошка. Далее нужно всё это взболтать до состояния пены. Эту пену нужно равномерно нанести на ковёр и оставить всё на 15-20 минут. После этого необходимо всё собрать при помощи сначала влажной, а потом сухой ткани.

Существует и традиционный способ. То есть выбивание пыли и грязи из ковра на улице. Зимой эту процедуру для синтетических ковров можно проводить со снегом.

А вот ковры, сделанные из натуральных материалов, не должны взаимодействовать с водой. Поэтому в данном случае подойдут лишь сухие методы чистки. Сначала нужно пройтись по поверхности ковра пылесосом, а затем нанести на него специальный чистящий порошок, причём желательно купить специализированный. На некоторое время необходимо оставить ковёр в таком состоянии, а после этого - вновь пропылесосить. Этот метод можно сочетать с выбиванием пыли.