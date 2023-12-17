Как понять, что ваша собака — гений

Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что такие собаки встречаются крайне редко. Размер выборки составил при этом 41 пса. Оказалось, что гениальные собаки в среднем знали 29 названий игрушек. Вместе с тем к окончанию исследования 50% участвовавших в нём собак знали названия более 100 игрушек.

Владельцы гениальных собак также сообщают, что их одарённые щенки могут выучить название новой игрушки менее чем за 30 минут.

56% собак, участвовавших в новом исследовании, были бордер-колли. Но были и другие породы: например, корги и ши-тцу. Однако встречаются они настолько редко, что на их поиск учёные потратили 5 лет. Удалось им найти лишь 41 таких псов из 9 стран.