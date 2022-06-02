Как понять, что ваша собака замёрзла

Если за окном оказалось холоднее, чем вы ожидали, то вы можете задуматься, стоит ли выгуливать своего пса. Но здесь большую роль играют особенности шерсти собаки. При этом во многом проще согреть собаку с редкой шерстью, чем при жаре охладить вспотевшую собаку с толстой шерстью.

Есть также несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы ваш питомец безопасно перенёс холод.

Ключевое правило - проверять конечности животных. Если лапы или уши собаки немного холодные, то это может говорить низкой температуре тела. В этом случае лучше всего завернуть пса в плед или включить обогреватель (если вы остаётесь дома, а не идёте на прогулку).

Ещё большое значение имеет наличие у собаки подшёрстка. Это можно проверить, если разделить шерсть и обратить внимание на то, есть ли там пушистый слой светлых волос. Подшёрсток можно найти у представителей таких пород, как хаски, келли, немецкие овчарки, у пастушьих собак. А самоеды, например, обладают очень густым подшёрстком, поэтому легко переносят холод.

Из пород, у которых нет подшёрстка, автор статьи выделяет мальтийских болонок, кавалеров, борзых, уиппетов, стаффи.