Как понять, крадут ли соседи ваш Wi-Fi

Как понять, крадут ли соседи ваш Wi-FiСуществуют четыре способа
Очень важно защищать домашнюю сеть надёжно. В ином случае соседи или злоумышленники смогут и пользоваться вашим Wi-Fi, и получить доступ к файлам в локальной сети. Вот четыре варианта, благодаря которым можно проверить, используют ли посторонние люди вашу Wi-Fi-сеть.
Проверить индикаторы состояния роутера. Перед этим нужно отключить все беспроводные гаджеты. Однако если таких устройств у вас много, то лучше воспользуйтесь другим способом. В случае, если кто-то ещё пользуется вашим Wi-Fi, при отключении всех устройств индикаторы будут активны.
Использовать приложения для определения устройств, подключенных к Wi-Fi. Например, среди таких приложений - программа WiFi Guard. Она даст возможность увидеть, какие конкретно девайсы используют для работы вашу беспроводную сеть.
Воспользоваться мобильным приложением для роутера. Это подойдёт в случае, если у вашего роутера есть специальное приложение.
Войти в панель управления администратора. Это сделать можно через браузер. Понадобится в данном случае имя пользователя (чаще всего это admin), пароль (это также может быть admin), ваш IP-адрес (обычно - http://192.168.0.1/).
При обнаружении подозрительного устройства существуют два способа избавления от него. В приложении роутера или в панели администратора вы можете удалить или заблокировать его при помощи специальной кнопки. Второй вариант - изменить пароль к Wi-Fi.