Как понять, крадут ли соседи ваш Wi-Fi

Проверить индикаторы состояния роутера. Перед этим нужно отключить все беспроводные гаджеты. Однако если таких устройств у вас много, то лучше воспользуйтесь другим способом. В случае, если кто-то ещё пользуется вашим Wi-Fi, при отключении всех устройств индикаторы будут активны.