Как понять, в токсичных вы отношениях или нет: ответ учёных

К примеру, вы можете при токсичных отношениях ощущать себя в опасности, даже находясь в собственном доме. Кроме того, ваш партнёр может даже запугивать, не поднимая на вас руку.

Ещё одна из форм токсического контроля - это побуждение к сексуальным действиям, когда вы не хотите этого. Причём происходит это с использованием различных угроз, манипуляций.

Также важно задаться вопросом, как физически и интеллектуально заставляют вас чувствовать себя отношения. Если стресс из-за проблем в отношениях сильно влияет на ваш сон, если вы постоянно ощущаете эмоциональное истощение (чувство вины, стыда, страха), если у вас из-за проблем в отношениях возникают такие симптомы, как тошнота, постоянные головные боли или чувство стеснения в груди, если вы регулярно боитесь встречи с партнёром, то это говорит о том, что вы - в токсичных отношениях.