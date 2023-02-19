Наука и технологии
18:28, 19 февраля 2023
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Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ

У птиц для этого есть другой механизм

Попугая можно научить говорить, но делать он это будет без голосовых связок. Для этого используется другой орган.

Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ

Фото: Petindiaonline.com

Птицы (в частности, попугаи) разговаривают при помощи специального голосового органа - сиринкса. Он отличается Y-образной структурой и находится между основанием трахеи и лёгкими.

Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ

Getty Images

Когда птица дышит, воздух проходит через сиринкс. Этот орган в ответ вибрирует и издаёт шум. За форму шума отвечает серия мышц и мягких костных колец снаружи сиринкса. Благодаря этому попугаи могут петь, разговаривать и имитировать человеческую речь.

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