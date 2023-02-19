Как попугаи могут произносить человеческие слова без губ

Когда птица дышит, воздух проходит через сиринкс. Этот орган в ответ вибрирует и издаёт шум. За форму шума отвечает серия мышц и мягких костных колец снаружи сиринкса. Благодаря этому попугаи могут петь, разговаривать и имитировать человеческую речь.