Как правильно очищать приборы из нержавеющей стали

Для того чтобы самостоятельно почистить прибор из нержавеющей стали, нужно подготовить несколько предметов. Это резиновые перчатки, средство для мытья посуды, тёплая вода, салфетки из микрофибры (три штуки), губка для посуды.

Вообще для очистки поверхностей из нержавеющей лучше всего брать не уксус, как многие в Интернете рекомендуют, а средство для мытья посуды либо средство, которое специально разработано для нержавеющей стали. Также нужны будут салфетки из микрофибры, которые не испортят металл.