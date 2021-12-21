Как правильно выбирать онлайн-курс и чего следует избегать при этом

При выборе онлайн-курсов в качестве одного из способов обучения довольно высок шанс приобрести вовсе не то, что ожидалось. К тому же нередко люди, несмотря на наличие большого количества различных разоблачений, попадаются на «удочку» инфоцыган. В итоге получают они не новую профессию, а просто непонятно как организованную информацию.

И всё же у плохих курсов есть свои признаки. Это некомпетентность спикера (когда у него нет опыта, научных работ и т.п.), завышенные обещания (то есть они просто нереалистичны), отзывы и истории успеха (если подобное никак нельзя проверить или подтвердить, то лучше им не верить), профессиональная сфера (когда она не совпадает с тем, чем человек занимается), реальный опыт (если его нет, то это должно насторожить), отсутствие здравого смысла (это утверждения в стиле «Я научу вас зарабатывать миллиарды», Я научу вас быть бизнесменом»).