Как при помощи воды получают электричество

Как при помощи воды получают электричествоВода сама по себе содержит много энергии
На протяжении веков люди использовали силу воды для выполнения различных задач. Например, для измельчения зёрен в муку. Сегодня же воду используют для создания электроэнергии. Но как это происходит?
В движущихся водах энергия исходит от гравитации. Согласно круговороту воды в природе, вода испаряется с поверхности земли либо выделяется растениями. Далее высвобождённый водяной пар переносится на большую высоту и превращается в облачные капли. Далее эти капли становятся всё больше и в итоге падают с неба в виде осадков: дождя, снега.
Течь воду на поверхности Земли заставляет сила тяжести. Если вода выпадает в виде дождя, то её часть стекает вниз по естественным каналам и превращается в реку.
Сооружения, благодаря которым вода превращается в электричество, работают при помощи турбины. В частности, эти сооружения улавливают энергию проточной воды за счёт турбины. Эта вращающаяся турбина соединяется с валом. А вал вращается внутри устройства под названием «генератор». Генератор использует для преобразования энергии вала в электричество индукцию.
Существуют две разновидности гидроэнергетических сооружений. Это «русловый» гидроузел и «водохранилище» или «плотина» ГЭС.
Вообще гидроэнергетика зависит от того, сколько воды в реках на планете. Из-за глобального потепления и изменения климата в отдельных регионах может выпадать меньше осадков. Это позволит вырабатывать меньше электричества.