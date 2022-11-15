Как при помощи воды получают электричество

В движущихся водах энергия исходит от гравитации. Согласно круговороту воды в природе, вода испаряется с поверхности земли либо выделяется растениями. Далее высвобождённый водяной пар переносится на большую высоту и превращается в облачные капли. Далее эти капли становятся всё больше и в итоге падают с неба в виде осадков: дождя, снега.

Течь воду на поверхности Земли заставляет сила тяжести. Если вода выпадает в виде дождя, то её часть стекает вниз по естественным каналам и превращается в реку.

Сооружения, благодаря которым вода превращается в электричество, работают при помощи турбины. В частности, эти сооружения улавливают энергию проточной воды за счёт турбины. Эта вращающаяся турбина соединяется с валом. А вал вращается внутри устройства под названием «генератор». Генератор использует для преобразования энергии вала в электричество индукцию.