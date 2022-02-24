Как проводятся клинические испытания лекарств и отбираются лучшие препараты

Учёный-фармацевт из Мичиганского университета Дуксин Сан отмечает, что на создание одного лекарственного средства уходит 10-15 лет и примерно 1 миллиард долларов. При этом 90 процентов лекарств не проходят клинические испытания. Это может быть связано с их неэффективностью в плане лечения болезни, опасными побочными эффектами и т.п. Сначала при этом испытания проводятся на животных, затем - на людях.

Известно, что лишь 1 из 10 препаратов успешно проходит клинические испытания. Специалисты в анализе 2016 года выделили четыре причины подобного развития событий. Так, от 40 до 50 процентов неудач связаны были с отсутствием необходимого эффекта при тестировании лекарств на людях, около 30 процентов - с токсичностью или побочными эффектами, 10-15 процентов - со свойствами лекарств или тем, насколько они хорошо всасываются и выводятся из организма, 10 процентов - с плохой стратегией создания препарата и отсутствием коммерческого интереса к нему.