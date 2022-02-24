Как проводятся клинические испытания лекарств и отбираются лучшие препараты

Как проводятся клинические испытания лекарств и отбираются лучшие препаратыОбъясняет фармацевт
Учёный-фармацевт из Мичиганского университета Дуксин Сан отмечает, что на создание одного лекарственного средства уходит 10-15 лет и примерно 1 миллиард долларов. При этом 90 процентов лекарств не проходят клинические испытания. Это может быть связано с их неэффективностью в плане лечения болезни, опасными побочными эффектами и т.п. Сначала при этом испытания проводятся на животных, затем - на людях.
Известно, что лишь 1 из 10 препаратов успешно проходит клинические испытания. Специалисты в анализе 2016 года выделили четыре причины подобного развития событий. Так, от 40 до 50 процентов неудач связаны были с отсутствием необходимого эффекта при тестировании лекарств на людях, около 30 процентов - с токсичностью или побочными эффектами, 10-15 процентов - со свойствами лекарств или тем, насколько они хорошо всасываются и выводятся из организма, 10 процентов - с плохой стратегией создания препарата и отсутствием коммерческого интереса к нему.
В ходе разработки лекарств учёные стараются достичь некого баланса. Необходимо, чтобы определённое количество препарата нужным образом воздействовало на организм и не причиняло ему вреда. Также за последние несколько лет появились разработки, облегчающие процесс создания и тестирования лекарств. Например, широко применяется искусственный интеллект: для анализа результатов тестов и отбора потенциальных кандидатов; используются новые подходы к прогнозированию и тестированию на токсичность и пр.
Кроме того, автор упоминает систему STAR, которая помогает в отборе лучших лекарств из всех, над которыми ведётся работа. Эта система разделяет все препараты на четыре класса в зависимости от их токсичности, эффективности и рекомендуемой дозировки. К первому классу относятся лекарства с низкой токсичностью и высокой эффективностью. Это означает, что во время испытаний нужна будет небольшая доза подобного лекарства. В то же время лекарства четвёртого класса имеют низкую эффективность и высокую токсичность, поэтому проводить клинические испытания с их участием не стоит. Так исследователи смогут быстрее выявлять необходимые препараты и определять их дозировку.