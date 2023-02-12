Как работает интернет

Как работает интернетВсё происходит в несколько шагов
В мире примерно 65% людей имеют доступ к интернет-пространству. Но как эта Всемирная паутина работает, чтобы дать нам информацию?
Фото: Modern Diplomacy
Интернет представляет собой некое сотрудничество между компьютерами по всему миру. Когда вы вводите адрес веб-страницы, первым делом ваш компьютер должен понять, с каким компьютером ему нужно взаимодействовать.
У каждого компьютера есть уникальный IP-адрес (интернет-протокол). Этот протокол состоит из наборов чисел, которые разделены точками. Для того чтобы найти правильный IP-адрес из URL-адреса, компьютеру нужно сначала обратиться к серверам DNS.
Далее компьютер будет устанавливать соединение с IP-адресом. Этот процесс включает в себя цепочку компьютеров.
После установления соединения компьютер сможет связаться с сервером, предоставляющим нужные вам данные.
BBC Science Focus Magazine
Кроме того, компьютер понимает, как конкретно ему нужно отобразить содержание, благодаря объединению пакетов, а также веб-странице HTML.
Часто веб-страницы имеют сложную структуру. Их HTML-код может определять содержимое, хранящееся на других компьютерах, причём каждый будет со своим доменным именем.
Обмен данными происходит динамически по всему миру. Серверы передают информацию через любые доступные соединения. За счёт этого интернет является очень надёжным.