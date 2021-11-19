Как сделать прохождение онлайн-курса максимально эффективным: четыре шага

Объясняет специалист по цифровым технологиям

Пандемия сделала актуальным и популярным обучение в интернете. Благодаря этому не выходя из дома можно даже получить новую профессию. О том, как получить от такой учёбы как можно больше пользы, рассказывает Энн Трумбор, исполнительный директор по цифровым технологиям и открытой регистрации в Школе бизнеса Дардена Университета Вирджинии.