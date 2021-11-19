Как сделать прохождение онлайн-курса максимально эффективным: четыре шага

Наука и технологии
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Как сделать прохождение онлайн-курса максимально эффективным: четыре шагаОбъясняет специалист по цифровым технологиям
Пандемия сделала актуальным и популярным обучение в интернете. Благодаря этому не выходя из дома можно даже получить новую профессию. О том, как получить от такой учёбы как можно больше пользы, рассказывает Энн Трумбор, исполнительный директор по цифровым технологиям и открытой регистрации в Школе бизнеса Дардена Университета Вирджинии.
Как отмечает специалист, исследования показывают, что некоторые действия способствуют достижению высокого уровня эффективности при обучении онлайн. Всего подобных шага четыре. Для этого учащимся необходимо:
- Определить цель. Те, кто чётко понимает, что они хотят от курса, с большей вероятностью в итоге получат диплом или сертификат, утверждают исследования. Такой целью может быть освоение нового навыка, получение новой работы и пр. Кроме того, изучение автором эффективности обучения более 4 тысяч человек показало, что люди, которые хотят открыть свой бизнес, улучшить свои профессиональные навыки или перейти на новую должность, с большей вероятностью будут иметь преимущество в карьерном плане, чем те, кто записался на курс лишь потому, что у них было желание узнать что-то новое.
- Пересмотреть видеоролики и пересдать тесты. Согласно результатам обучения более 4 тысяч человек, самые упорные и настойчивые слушатели курсов имели больше преимуществ в плане карьеры, чем те, кто много общался или даже получал высокие баллы. То есть польза здесь состоит в том, чтобы попробовать пройти то, что не получилось, ещё раз.
- Завершить курс. Завершившие обучение слушатели с большей степенью вероятности добьются своей цели в плане работы и карьеры. Кроме того, им будет выдано подтверждение прохождения курса - сертификат или какой-либо другой документ, который они могут представить работодателю.
- Серьёзно подойти к выбору компании, предоставляющей подобные услуги. Лучше выбирать те организации, которые на слуху. Так больше шансов, что HR оценит полученное образование.
Источник: The Conversation