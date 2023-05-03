Как системы искусственного интеллекта будут развиваться дальше: четыре перспективы

Глубокое обучение (deep learning). Благодаря этой технологии системы искусственного интеллекта могут эффективно обрабатывать и анализировать большое количество данных, в том числе изображения, речь. К примеру, уже сейчас в медицине за счёт глубокого обучения искусственный интеллект может анализировать медицинские изображения и ставить диагнозы, в автопромышленности этот подход помогает улучшить системы безопасности и сделать автомобили более удобными.

Разработка автономных систем. Это беспилотные автомобили, летательные аппараты, роботы. Их уже используют сегодня, но в дальнейшем люди начнут создавать более полезные и сложные автономные системы. Это станет возможным благодаря соединению глубокого обучения с другими технологиями: к примеру, с обработкой естественного языка, с машинным зрением. В результате роботы смогут без участия врачей проводить, например, сложные операции.