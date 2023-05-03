Как системы искусственного интеллекта будут развиваться дальше: четыре перспективы

Как системы искусственного интеллекта будут развиваться дальше: четыре перспективыВот чего нам стоит ждать совсем скоро
Несмотря на то что системы искусственного интеллекта используются уже сейчас во многих областях жизни, их потенциал ещё не реализован полностью. В дальнейшем искусственный интеллект будет развиваться ещё активнее, и это приведёт к ряду изменений в жизни людей.
Глубокое обучение (deep learning). Благодаря этой технологии системы искусственного интеллекта могут эффективно обрабатывать и анализировать большое количество данных, в том числе изображения, речь. К примеру, уже сейчас в медицине за счёт глубокого обучения искусственный интеллект может анализировать медицинские изображения и ставить диагнозы, в автопромышленности этот подход помогает улучшить системы безопасности и сделать автомобили более удобными.
Разработка автономных систем. Это беспилотные автомобили, летательные аппараты, роботы. Их уже используют сегодня, но в дальнейшем люди начнут создавать более полезные и сложные автономные системы. Это станет возможным благодаря соединению глубокого обучения с другими технологиями: к примеру, с обработкой естественного языка, с машинным зрением. В результате роботы смогут без участия врачей проводить, например, сложные операции.
Создание сетей ИИ. Эти сети смогут самостоятельно совершенствоваться и обучаться. В результате системы искусственного интеллекта станут ещё более эффективными и автономными. Подобные сети ИИ уже используются в игровой индустрии, но можно данную технологию применять в дальнейшем также в медицине и в промышленности.
Разработка систем, которые будут решать глобальные проблемы. К примеру, такие системы искусственного интеллекта могут за счёт анализа большого количества данных бороться с голодом и бедностью во всём мире.