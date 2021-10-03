Как скоро человечество пересядет на летающие автомобили

Уже сейчас существует несколько десятков проектов аэроавтомобилей. Некоторые их прототипы успешно прошли испытания. Даже ряд известных производителей автомобилей работают над созданием машин подобного типа. Вот несколько примеров шагов в этом направлении.

AirCar. В июне прототип автомобиля-самолёта пролетел между аэропортами в Словакии. Скорость его составила 170 км/ч. При этом на обычных дорогах эта новинка во всём похожа на спортивный автомобиль, а для её превращения в самолёт нужно 2 минуты 15 секунд. Также летающей версии машины необходима взлётно-посадочная полоса и двигатель у устройства бензиновый.

Доктор Стивен Райт, старший научный сотрудник Университета Западной Англии, сказал о разработке: "Я должен признать, что это выглядит действительно круто, но у меня есть сотня вопросов о сертификации. Любая компания может сделать самолёт, но фокус в том, чтобы сделать самолёт, который летает и летает на протяжении тысячи часов с человеком на борту, без происшествий. Не могу дождаться, когда увижу листок бумаги, в котором говорится, что летать на летающих машинах безопасно".

Hyundai. Воздушные такси известного производителя начнут летать в городах Америки уже в 2025 году. Сейчас сотрудники компании работают над созданием автомобилей, вмещающих пять-шесть человек - для города, и большее число пассажиров - для перелётов из одного города в другой. Решается вопрос и с воздушным транспортом, перевозящим грузы.

Ещё в самом начале 2020 года Hyundai и Uber представили новый проект - UAM ("Городская аэромобильность"). В рамках этого проекта продемонстрировали и S-A1 - воздушное такси, способное перевозить пять человек со скоростью до 290 км/с на высоте до 700 метров.

Аккумуляторы для летающих авто. Их созданием и тестированием занялись учёные из Университета Пенсильвании. Предполагается, что аэромобили будут летать минимум 15 раз в день, из которых два раза - в час пик. Очень важно сделать аккумуляторы максимально лёгкими и способными обеспечить перелёт на расстояние 80 километров. Для этого исследователи уже провели тестирование двух литий-ионных батарей, которые заряжаются для преодоления 80 километров за 5-10 минут. Срок их службы - до 2 тысяч циклов заряда и разряда.