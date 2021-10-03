Как скоро человечество пересядет на летающие автомобили

Как скоро человечество пересядет на летающие автомобилиИ какие предпосылки к этому уже есть
Уже сейчас существует несколько десятков проектов аэроавтомобилей. Некоторые их прототипы успешно прошли испытания. Даже ряд известных производителей автомобилей работают над созданием машин подобного типа. Вот несколько примеров шагов в этом направлении.
- AirCar. В июне прототип автомобиля-самолёта пролетел между аэропортами в Словакии. Скорость его составила 170 км/ч. При этом на обычных дорогах эта новинка во всём похожа на спортивный автомобиль, а для её превращения в самолёт нужно 2 минуты 15 секунд. Также летающей версии машины необходима взлётно-посадочная полоса и двигатель у устройства бензиновый.
Доктор Стивен Райт, старший научный сотрудник Университета Западной Англии, сказал о разработке: "Я должен признать, что это выглядит действительно круто, но у меня есть сотня вопросов о сертификации. Любая компания может сделать самолёт, но фокус в том, чтобы сделать самолёт, который летает и летает на протяжении тысячи часов с человеком на борту, без происшествий. Не могу дождаться, когда увижу листок бумаги, в котором говорится, что летать на летающих машинах безопасно".
- Hyundai. Воздушные такси известного производителя начнут летать в городах Америки уже в 2025 году. Сейчас сотрудники компании работают над созданием автомобилей, вмещающих пять-шесть человек - для города, и большее число пассажиров - для перелётов из одного города в другой. Решается вопрос и с воздушным транспортом, перевозящим грузы.
Ещё в самом начале 2020 года Hyundai и Uber представили новый проект - UAM ("Городская аэромобильность"). В рамках этого проекта продемонстрировали и S-A1 - воздушное такси, способное перевозить пять человек со скоростью до 290 км/с на высоте до 700 метров.
- Аккумуляторы для летающих авто. Их созданием и тестированием занялись учёные из Университета Пенсильвании. Предполагается, что аэромобили будут летать минимум 15 раз в день, из которых два раза - в час пик. Очень важно сделать аккумуляторы максимально лёгкими и способными обеспечить перелёт на расстояние 80 километров. Для этого исследователи уже провели тестирование двух литий-ионных батарей, которые заряжаются для преодоления 80 километров за 5-10 минут. Срок их службы - до 2 тысяч циклов заряда и разряда.
- Airspeeder. Австралийская компания Airspeeder провела испытания нового летательного аппарата - электрического мультикоптера вертикального взлёта, который способен развивать скорость до 100 км/ч и летать на высоте 500 метров. Батарея здесь съёмная, один аккумулятор позволяет летать в течение 10-15 минут. Основной целью производителя является создание устройств для участия в гонках.
- Lilium. В ноябре компания Lilium представит электросамолёт. Утверждается, что он будет способен преодолевать до 300 километров и вертикально взлетать.
- Heaviside Организация, занимающаяся созданием летающих автомобилей, Kitty Hawk Corp. купила компанию 3D Robotics. Созданный последней из упомянутых компаний электрический самолёт Heaviside похож на обычный, а также несколько напоминает проекты стартапов Archer, Joby, Lilium.
- Joby. Летающее такси этой компании будет запущено в 2024 году. Оно будет развивать скорость до 320 км/с и летать на расстояния до 240 км. Сейчас цель представителей Joby Aviation сделать стоимость полётов на воздушном автомобиле равной тарифу эконом-класса Uber X. Кроме того, уже в 2022 году аппараты Joby станут использоваться американские военные для медицинской эвакуации и оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.
- Аэроавтобус. Нью-Йоркская компания Kelekona создала прототип воздушного автобуса для 40 пассажиров. За час он сможет преодолеть 530 километров. Взлетать аппарат будет с вертолётных площадок. Правда, ещё непонятно, каким образом такая машина будет держаться в воздухе.
- "Циклокар". Сотрудники Института теплофизики Сибирского отделения РАН начали работу над созданием аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар". Аппарат уже был протестирован на земле. Состоялся и первый полёт. Следующие испытания в воздухе планируется провести в 2022 году. Машина способна перевозить до шести пассажиров или же до 600 килограммов груза. Максимальная её скорость составит 250 км/час, дальность - 500 км. Разработчики уверяют, что управлять им будет так же просто, как обычными современными автомобилями.