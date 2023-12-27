Как собаки понимают, что человеку грустно

Многие породы собак на самом деле очень наблюдательны от природы, говорит Адем Фехми, специалист по поведению собак бренда Barking Heads. Эти животные запоминают поведение, действия людей, на что эти действия указывают.

В ходе одного исследования 2021 года учёные обнаружили, что собаки больше времени проводят с людьми, когда видят на их лицах положительные эмоции.