Как собаки понимают, что человеку грустно

Как собаки понимают, что человеку грустноОбъяснил эксперт по поведению собак
Недавние научные исследования показали, что собаки могут распознавать выражения лица человека. И эти данные можно использовать для дрессировки питомца.
Многие породы собак на самом деле очень наблюдательны от природы, говорит Адем Фехми, специалист по поведению собак бренда Barking Heads. Эти животные запоминают поведение, действия людей, на что эти действия указывают.
В ходе одного исследования 2021 года учёные обнаружили, что собаки больше времени проводят с людьми, когда видят на их лицах положительные эмоции.
Было проведено также исследование, целью которого было выяснить, какие человеческие эмоции способны распознавать собаки. Оказалось, что это: счастье, ожидание чего-то хорошего, нейтральное состояние, разочарование, страх. Всё это собака может распознать по выражению лица человека.
Также в 2018 году учёные выяснили, что собаки быстрее реагируют на команды своего хозяина, когда слышат, что он находится в беде.