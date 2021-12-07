Как сохранить хорошую память даже в старости

Существует также так называемый мозговой джоггинг. Это метод, который позволяет самостоятельно тренировать мозг. К примеру, можно прочитать вслух короткий текст из газеты, а после этого написать его на бумаге как можно точнее без подглядывания в оригинал. Чтобы эффект был заметнее, каждый раз берите более объёмный текст.

Чем же полезные такие тренировки? Конечно, тем, что позволяют снизить риск появления проблем с памятью в повседневной жизни. Но это не всё. Как отмечает Дана Стейнова, подобные тренировки также позволяют создать мозговые резервы, которые в случае возникновения нейродегенеративного заболевания, инсульта, травмы мозга снизят негативные последствия.

Кроме тренировок умственных, для мозга полезна физическая активность. Важно также полноценно питаться, высыпаться и проводить время с друзьями.

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