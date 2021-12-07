Как сохранить хорошую память даже в старости

Как сохранить хорошую память даже в старостиДля этого специалисты предлагают выполнять специальные упражнения
Память может ухудшаться уже в молодости. Так, по словам Даны Стейновой, председателя Чешского общества тренировки памяти и мозгового джоггинга, мозг формируется примерно до 25 лет, а после этого его функции понемногу ухудшаются.
Для решения проблемы можно приобрести в аптеке пищевые добавки. Но ещё одним важным компонентом по улучшению работы памяти является тренировка памяти. На особых курсах желающих обучают специальным техникам запоминания.
Существует также так называемый мозговой джоггинг. Это метод, который позволяет самостоятельно тренировать мозг. К примеру, можно прочитать вслух короткий текст из газеты, а после этого написать его на бумаге как можно точнее без подглядывания в оригинал. Чтобы эффект был заметнее, каждый раз берите более объёмный текст.
Чем же полезные такие тренировки? Конечно, тем, что позволяют снизить риск появления проблем с памятью в повседневной жизни. Но это не всё. Как отмечает Дана Стейнова, подобные тренировки также позволяют создать мозговые резервы, которые в случае возникновения нейродегенеративного заболевания, инсульта, травмы мозга снизят негативные последствия.
Кроме тренировок умственных, для мозга полезна физическая активность. Важно также полноценно питаться, высыпаться и проводить время с друзьями.
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