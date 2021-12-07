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Как сохранить хорошую память даже в старости

Для этого специалисты предлагают выполнять специальные упражнения
У человека по мере старения ухудшается память и в принципе мозг начинает работать не так хорошо, как раньше. Исправить ситуацию можно при помощи физической активности и «мозгового джоггинга». Об этом подробнее говорится в статье iDNES.
Как сохранить хорошую память даже в старости

Память может ухудшаться уже в молодости. Так, по словам Даны Стейновой, председателя Чешского общества тренировки памяти и мозгового джоггинга, мозг формируется примерно до 25 лет, а после этого его функции понемногу ухудшаются.

Для решения проблемы можно приобрести в аптеке пищевые добавки. Но ещё одним важным компонентом по улучшению работы памяти является тренировка памяти. На особых курсах желающих обучают специальным техникам запоминания.

Как сохранить хорошую память даже в старости

Существует также так называемый мозговой джоггинг. Это метод, который позволяет самостоятельно тренировать мозг. К примеру, можно прочитать вслух короткий текст из газеты, а после этого написать его на бумаге как можно точнее без подглядывания в оригинал. Чтобы эффект был заметнее, каждый раз берите более объёмный текст.

Чем же полезные такие тренировки? Конечно, тем, что позволяют снизить риск появления проблем с памятью в повседневной жизни. Но это не всё. Как отмечает Дана Стейнова, подобные тренировки также позволяют создать мозговые резервы, которые в случае возникновения нейродегенеративного заболевания, инсульта, травмы мозга снизят негативные последствия.

Кроме тренировок умственных, для мозга полезна физическая активность. Важно также полноценно питаться, высыпаться и проводить время с друзьями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: iDNES
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